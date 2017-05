Solskjær etter å ha brutt «Odd-forbannelsen»: - Jeg har vært langt nede

ANNONSE

ODD - MOLDE 1-2:

SKIEN (Nettavisen): Åtte uavgjort og åtte tap.

Det var Moldes utbytte av oppgjørene mot Odd i Skien i eliteserien i fotball før kampen mellom de to lagene søndag kveld, og Ole Gunnar Solskjærs gutter - som ikke har overbevist den siste tiden - var ute etter å sette en stopper for den elendige statistikken på Falkum.

Og på det 17. forsøket brøt moldenserne forbannelsen. Fredrik Aursnes' scoring åtte minutter ut i andre omgang var lenge det som skilte lagene, og Molde så ut til å ta tre svært kjærkomne poeng mot et Odd-lag som hadde fire strake seiere, samt full pott på hjemmebane, før oppgjøret mot Molde.

Men på overtid dukket innbytter Oliver Berg opp fra ingenting og satte inn 1-1-utligningen.

Da trodde de fleste at forbannelsen skulle leve videre, men fem minutter på overtid sørget Ruben Gabrielsen for 2-1 med kampens siste spark på ballen.

- Noah har aldri fått oppleve dette

- Vi har aldri vunnet her. 16 kamper, Noah har aldri fått oppleve det i hele sitt liv, sier en begeistret Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Molde-treneren fikk sønnen Noah i 2000, året etter den første kampen i toppdivisjonen mellom Odd og Molde i 1999. Den første endte 0-0. De påfølgende 15 endte med hjemmeseier eller uavgjort i Skien, før Ruben Gabrielsen altså sørget for seier 21. mai 2017.

- Kall det historisk. Det er godt for guttene å vite at de har nivået inne, sier Solskjær.

- Vi snakket om det før kampen, at dette er en cupfinale. Det var ti eller fire poeng bak Odd, og Odd er rett bak Rosenborg. Den serien her er så tett og jevn at det laget som får tre-fire seiere på rad, gjør et byks.

Tung periode

Og seieren kom i grevens tid. Solskjær innrømmer at den siste perioden i trenerstolen i Molde har vært tung, med tre tap på rad og bare to poeng på de fem siste kampene.

- Taper vi i dag, så blinker de røde lysene. Men nå fikk vi seier, og nå er det fokus på cupkampen på Høddvoll. Det er en tøff arena for oss. Får vi seier der, har vi et lite momentum. Da kan toget begynne å rulle igjen.

Solskjær sier at han har følt på presset etter de svake resultatene.

MATCHVINNER: Ruben Gabrielsen kunne juble for sin matchvinnende scoring mot Odd på søndag.

- Ja, det har jeg gjort egentlig siden Brann-tapet. Etter det var jeg veldig langt nede. Da hadde vi Haugesund og Sandefjord, der vi i hvert fall fortjener fire poeng, kanskje seks. Så tapte vi mot Aalesund, som vi var bedre enn. Og vi tapte mot Brann, der vi var best i en time. Måten vi kollapset på der fikk meg til å tenke. «Hvordan kan vi få det beste ut av dem?» Men vi har en fantastisk gjeng med trenere, og spillere som gir alt for hverandre, sier Molde-treneren.

- Største øyeblikket i karrieren

Mot Odd var det kaptein Ruben Gabrielsen som kom inn fra benken og ble den store helten, da han avsluttet et Molde-angrep med å dunke ballen i nettet fem minutter på overtid. Det etter at Odd hadde utlignet bare et par minutter tidligere.

- Hva tenkte du da utligningen kom?

- Helt ærlig har vi vært såpass langt nede at jeg tenkte «ok, vi har ett poeng, la oss ikke miste det». Det var det første jeg tenkte på, svarer matchvinneren til Nettavisen.

Men Molde stormet i angrep og sikret seg altså alle tre poengene.

- Er det det største du har opplevd på fotballbanen?

- Jeg scorer jo ikke så mye mål, og når det kommer på det tidspunktet som det gjør, tror jeg det må bli det. Jeg kommer ikke på noe annet akkurat nå.

- Burde hatt tre straffer

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er en fattet mann etter nederlaget, men er opptatt av at Olivier Occean etter hans mening burde hatt straffespark ved tre anledninger.

- Jeg kan forstå at han ikke dømmer på alle tre situasjonene, det er det ingen dommere som gjør. Men vi skulle i hvert fall hatt én, og vi bør ha to. Den siste er forferdelig. På corneren står Molde-forsvareren og holder Occean sånn her, sier Odd-treneren, og viser et fast grep om livet med hendene.

LANGT NEDE: Molde-trener Ole Gunnar Solskjær innrømmer at han har vært langt nede etter fem kamper uten seier.

Ellers er han fornøyd med Odds prestasjoner.

- Vi spiller bra, men vi er for ineffektive. Den kampen her må vi vinne, vi kan ikke tape denne. Etter første omgang må vi lede 2-0, det gjør Rosenborg når de er så mye bedre enn motstanderen som vi var i dag. Men det gjør vi ikke. Det er svakheten vår, mener Odd-treneren.

Store Odd-sjanser

For Odd tok virkelig initiativet i kampen fra start, og allerede etter drøyt fem minutter var det bare svake avslutninger som hindret vertene i å ta ledelsen i Skien.

Hjemmelaget virket raskere i beina enn gjestene fra Molde, og Jone Samuelsen fikk en eventyrlig sjanse da Odd kontret en Molde-corner etter ti minutter, men keeper Andreas Linde sto i veien for midtbaneterrierens avslutning. På det påfølgende hjørnesparket satte Fredrik Oldrup Jensen ballen mirakuløst over fra fem meter.

- Klar straffe

Så ble det rolig på Skagerak Arena det neste kvarteret, men etter halvtimen spilt ropte hele Telemark på straffe. På løp inn i feltet så Olivier Occean ut til å få en solid dytt av Babacar Sarr, men dommer Tom Harald Hagen holdt fløyta i ro.

- Jeg vet ikke om det var innenfor straffefeltet, men det var iallfall frispark, sier Occean til Nettavisen etter kampen. Bare minuttet senere gikk han i bakken på ny.

- Det var klar straffe, det er iallfall min mening. Men det ble ikke blåst, konstaterer han.

Scoring mot spillets gang

Odd fortsatte å dominere spillet, og gjestene fra Romsdal produserte ikke en eneste målsjanse i løpet av de første 45 minuttene. Men som kjent er det mål som betyr noe i fotball, og ved pause var lagene like langt.

Vertene startet også andre omgang best, og Fredrik Nordkvelle fikk en god mulighet fra 16 meter før fem minutter var spilt.

Men så skjedde det som ofte skjer i fotball: Laget som var blitt presset bakover, slo tilbake på kontring.

Sander Svendsen dro med seg ballen på herlig vis, og slo den ut til Bjørn Bergmann Sigurdarson på venstrekanten. Islendingen slo inn foran mål, Steffen Hagen klarerte, og i returrommet sto Fredrik Aursnes og bredsidet inn Moldes scoring på lagets første sjanse.

Dramatiske sluttminutter

Og etter scoringen så Molde ut som et helt annet lag.

Nå spilte gjestene med defensiv trygghet, og frustrerte et Odd-lag som slet med å komme til muligheter på eget kunsgress.

Odd sluttet ikke å forsøke, men de gangene skienslaget kom til avslutning sto en god Andreas Linde i veien for hvittrøyene.

Publikum så ut til å beklage seg på 0-1, men spenningen var ikke over i Skien. En lang ball på overtid landet hos Oliver Berg, som alene med keeper Linde satte ballen i nettet.

Publikum eksploderte, og de fleste trodde dermed at lagene skulle dele poengene.

Men Molde hadde satt inn på sin halvskadede kaptein Ruben Gabrielsen, og fem minutter på overtid fikk 25-åringen ballen på venstrekanten. Han skar inn i feltet, satte ballen bak Vilja Myhra, og sikret dermed den svært kjærkomne seieren for Molde.