Solskjær ga egen matchvinner skyllebøtte etter overtidsdrama

MOLDE - VIKING 3-2:

Molde rotet bort en sikker tomålsledelse hjemme mot tabelljumbo Viking søndag.

Siddisenes to fulltreffere så ut til å sørge for uavgjort, men på overtid av overtida styrte innbytter Thomas Olivier Amang (18) inn Moldes vinnermål på dramatisk vis.

Matchvinneren presterte å bli utvist med sitt andre gule kort da han feiret med å trekke av seg drakta. I et intervju med Eurosport bedyrer kameruneren at han hadde glemt det første gule kortet han mottok etter innhoppet sitt.

KLAR TALE: Ole Gunnar Solskjær likte ikke der røde kortet Molde pådro seg.

Moldes sjefstrener Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på hva han mener om Amangs målfeiring.

- Det er det verste jeg ser. Det dummeste jeg ser er sånne gule kort. Når du drar av deg trøya så vet du at du får gult kort. Det er samme om du har kort fra før eller ikke, det er så unødvendig som det går an. Det var en lærdom for en 18 år gammel gutt, sier Solskjær til Eurosport.

Dramatikk



Foranledningen til det avgjørende målet var et mislykket skudd fra Amidou Diop, og at ballen endte opp i nettet må kunne betegnes som litt tilfeldig.

Like før falt hadde burvokter Iven Austbø gjort en kjemperedning da Björn Bergmann Sigurdarson kom aleine mot Viking-målet.

Da Amangs avslutning trillet mot målet hans, var ikke Austbø like patent. Ballen kunne vært stoppet, men gikk via keeperen og inn i nettet.

BLYTUNGT: Dette mindre velplasserte forsøket fra Thomas Olivier Amang (midten) fikk passere Iven Austbø og påføre Viking et nytt bittert nederlag.

Viking stilte til kamp i Rosenes by med håp om å vinne sin første bortekamp i Eliteserien i år. Ian Burchnalls hardt prøvede mannskap fikk nok en gang en tung start.

Allerede etter fem minutter hadde Petter Strand sendt vertene i føringa. Midtbanespilleren er kjent for slepen teknikk, men denne gangen brukte han hodet til å styre ballen inn til 1-0.

Moldes danske høyreback Stian Remmer serverte et presist innlegg i forkant. Landsmannen Claes Kronberg på Vikings tilsvarende posisjon sto for markeringsglippen da Strand fikk plass til å score.

Hjemmelaget kontrollerte det meste på Aker stadion mot tabelljumboen før pausen. Viking fikk ikke brukt ballinnhavet sitt til å skape ordentlig store sjanser.

Molde og Remmer spilte seg derimot til fram i innleggsposisjon igjen. Det førte til straffe for romsdalingene etter en duell der både Fredrik Brustad og Viking-stopper Rasmus Martinsen gikk i bakken.

SIKKER FRA KRITTET: Björn Bergmann Sigurdarson trygget ledelsen for Molde fra straffermerket mot Viking.

Dommer Espen Eskås dømte til Moldes fordel og ga Martinsen det gule kortet.

Å sette straffesparket i mål, viste seg å være en smal sak for Björn Bergmann Sigurdarson. Islendingen trillet ballen i et hjørne, mens Iven Austbø forsvant til den andre sida.

Sceneskifte



Kampbildet forandret seg fullstendig etter sidebyttet. Ole Gunnar Solskjærs menn så ut til å sette inn krabbegiret i et forsøk på å sikre inn tre poeng.

Viking viste langt mer oppofrende takter. Innbytter Mathias Bringaker reduserte først, før Kristoffer Haugen lurte hele Molde med en markkryper på et frispark like før slutt.

Men opphetninga skjedde altså til liten nytte. Poeng ble det ikke på siddisene denne gangen heller. Isteden ble det klubbens tiende tap på 15 kamper.

Mens Viking ligger seks poeng under kvalikplassen, vant Molde sin tredje hjemmekamp på rappen. Rosmdaleingene har heng på lagene i medaljekampen.