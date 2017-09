Solskjær om Håland: - Kan bli god nok for Premier League

En hendelse under treningsleiren i Dubai var nok til å overbevise Ole Gunnar Solskjær om at unggutten Erling Braut Håland (17) kan bli god nok for spill i Premier League.

VIKING STADION (Nettavisen): - Ja, Erling kan bli god nok for Premier League. Om vi klarer å holde ham skadefri, og får gitt ham nok kamper og tid til å utvikle seg, så kan han det. Jeg er i hvert fall trygg på at han har funnet riktig plass å utvikle seg på, sier Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen.

Mens en ordknapp Erling Håland raskt ble geleidet i garderoben av Moldes presseansvarlige etter kampen søndag, ble Ole Gunnar Solskjær stående igjen og snakke om unggutten. Og han er ikke redd for å bruke store ord om supertalentet som scoret vinnermålet mot Viking.

- Det sier jo sitt om hvor mye vi har brukt ham. Han kom her for sikkert 10 kilo siden, og har virkelig tatt steg. Han har en fantastisk utstråling og energi. En voksen guttunge som har imponert meg fra dag èn, sier Solskjær, og illustrerer det hele med en historie fra Moldes treningsleir i Dubai i februar.

Sjokkerte Molde-treneren

Håland var med på treningsleiren, men måtte dra hjem i begravelse da han mistet bestefaren sin. Unggutten skulle ta flyet klokken 5 om morgenen, og Solskjær og Molde ville naturligvis ordne med transport og lignende til flyplassen.

- Men Erling ga klar beskjed, vi trengte verken ordne vekking, kjøring, hjelp til innsjekk eller noen ting. Så selvstendig er han. Og den mentaliteten ser man på banen også. Han er en ydmyk gutt med mye respekt, men på banen er han respektløs. Det er mange svære spillere som har blitt liggende igjen i gresset etter et møte med Erling på trening, sier Solskjær.

MOLDE-SJEF: Ole Gunnar Solskjær.

Den engelske mentaliteten, som Solskjær beskriver det som, kom også til uttrykk i søndagens kamp, da Håland løp rett bort til Viking-fansen og feiret foran dem etter å ha scoret vinnermålet.

Det sørget for kontroverserog ordkrig i etterkant, men Solskjær mente på sin side at Håland hadde full rett til å vise følelser etter en sånn scoring, og at norsk fotball trenger typer som Erling Håland.

Slik skal Håland bli best

Nå skal Solskjær gjøre Håland enda bedre, ved å bruke et råd han i sin tid som spiller selv fikk fra tidligere Manchester United-trener Jim Ryan.

Da Solskjær var inne i en tung periode med måltørke og lav selvtillit, kom nemlig Ryan med et tips som gjorde underverker for Solskjær:



- Han sa at i sånne perioder må man først og fremst være vanskelig å spille mot for midtstopperne. Så kan finspillet komme etterpå. Og jeg kan forsikre dere om at det ikke er kjekt å spille mot Erling Håland, sier Solskjær.

Vikings Tommy Høiland, også han fra Bryne og med fortid i Molde, er sikker på at Håland kommer til å blomstre i Molde.

- Erling er en fantastisk lovende spiller. Jeg mener han gjorde et riktig valg da han gikk fra Bryne til Molde, de er ekstremt gode på å få frem talenter. Jeg stortrivdes selv i Molde med Ole Gunnar som trener, så Erling har definitivt gjort riktig karrierevalg. Han kan bli så god han bare vil, sier Høiland.

SCORET: Erling Håland kunne juble for scoring mot Viking.

Drømmer om England

En av tingene Solskjær liker aller best med Erling Håland, er hvor lærevillig han er. 17-åringen liker å se på video av seg selv for å lære, og beskrives som ekstremt treningsvillig.

Den typen spillere elsker Solskjær å jobbe med.

Så er spørsmålet hvor lenge Molde-treneren får jobbe med ham, før utenlandske klubber kommer på banen. Håland legger ikke skjul på at han holder med Manchester City og Leeds - naturligvis, ettersom hans far Alf-Inge har fortid i begge klubbene.

- Drømmen er å spille for en av de to, sier Erling.

- Hvordan er det å ha en Manchester United-legende som trener når du er City- og Leeds-fan?

- Ole Gunnar har jo vunnet Champions League, så noe bra har han jo gjort, svarer Håland med et lurt smil.

Solskjær selv, flirer da han blir konfrontert med at unggutten drømmer om å spille for to av de største rivalene til hans kjære Manchester United.

- Det viser jo at han ikke har peiling på fotball. Jeg sier selvsagt nei hvis City eller Leeds kommer på banen, mens Manchester United skal få et rungende ja, ler Solskjær spøkefullt.

