I Dagbladet hevder kommentator Morten Pedersen at Kjell Inge Røkke forsøker å stanse Solskjær fra å bli ny Norge-trener.

Det stemmer ikke, skal vi tro Røkkes nære venn og businesspartner Bjørn Rune Gjelsten. De to er inne på eiersiden i Molde.

– Dette er helt feil. Det er ingen i Molde som prøver eller vil prøve å presse Ole Gunnar til noe som helst. Det er en klausul i kontrakten om at han kan slutte i løpet av kort tid dersom han får tilbud om å trene landslaget. Det er selvfølgelig ikke ideelt for en klubb å ha en sånn klausul, og i de opprinnelige kontraktsforhandlingene i 2015 ønsket vi ikke at dette punktet skulle være med. Men vi godtok det og aksepterer selvfølgelig at dette er situasjonen. Vi respekterer avtalen med Ole Gunnar og ønsker ham lykke til dersom han ender opp som sjef for landslaget. Men som sagt: Vi håper fremdeles at han skal fortsette sitt arbeid i Molde Fotballklubb, sier Gjelsten til Romsdals Budstikke.

Han ble nylig informert om interessen av Solskjær selv.

– Jeg var på reise i Midtøsten da Ole Gunnar ringte meg for noen dager siden og orienterte om henvendelsen fra NFF. Vi hadde en fin samtale der vi tenkte litt høyt sammen og jeg opplever dialogen mellom oss som svært god, sier Gjelsten til Romsdals Budstikke.

Molde-investoren mener Solskjær seriøst vurderer forespørselen.

- Noe annet ville jo også være arrogant. Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.

Norges neste landskamp spilles borte mot Nord-Irland i slutten av mars.

Kjell Inge Røkke skal ikke ha et ønske om å kommentere påstandene som fremkommer i Dagbladet.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har gjort det klinkende klart at han ikke kommenterer trenerjakten før noe konkret foreligger.

BLIR NORGE-SJEF? Molde-manager Ole Gunnar Solskjær kobles til den ledige Norge-jobben.