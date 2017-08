Solskjærs spisser utklasset Haugesund i effektivitet

Scoret to ganger på to forsøk, mens FKH sløste.

HAUGESUND -MOLDE 0-2:

Kvartfinalene i NM får med Molde som et av lagene for 20. gang, mens Haugesund er ut av cupen for i år.

Møtet i 4. runde mellom de to klubbene fra Eliteserien ble en duell mellom et lag med effektivitet og et lag med det motsatte.

Med Vegard Forren tilbake i aksjon i forsvarsfireren, scoret Molde like godt på sine to første muligheter i oppgjøret. Hjemmelaget skjøt bare med løskrutt.

Halvveis hadde Haugesund 5-1 i antall skudd på mål, og 9-1 i avslutninger totalt. Likevel var stillingen 0-1. Shuaibu Ibrahim fikk de største sjansene for FKH, men nigerianeren både bommet på ballen og fikk et forsøk stoppet på streken.

Det skulle ikke bli så mye bedre etter sidebyttet. MFK-keeper Andreas Linde stanset et godt forsøk fra Liban Abdi. Etter en times spill var antallet avslutninger oppe i 16-1 i favør Eirik Hornelands spillere.

Hos motparten hadde Ole Gunnar Solskjær satt inn Björn Bergmann Sigurdarson for målscorer Fredrik Brustad da andre omgang begynte.

To av to



Det tok drøyt 20 minutter av halvdel nummer to før Molde kom til kveldens andre avslutning. Og scoret igjen.

Sigurdarson var mannen som bukket inn 0-2 med et hodestøt. Islendingen lot seg heller ikke be to ganger da han fikk muligheten på et presist innlegg fra Isak Ssewankambo.

- Det er én Molde-spiller i boksen, og fem fra Haugesund, men ballen treffer hodet til Björn Bergmann Sigurdarson, poengterte NRKs kommentator i Haugesund.

Thomas Amang var en hårsbredd fra å sette inn Moldes tredje scoring på like mange sjanser få minutter seinere. Kameruneren traff derimot tverrliggeren.

21-4 i skudd



FKH følte seg nok noe snytt også etter det målet. Vertene hadde sjanser nok til å utligne Fredrik Brustads ledermål fra tidlig i første omgang.

Til slutt endte skuddstatistikken på 21-4 til FKH. Men det ville seg ikke i avslutningene for Haugesunds spillere kom da kom seg i gode posisjoner. Sigurdarsons heading forble den eneste garnet etter pause.

Mot slutten så vertene ut til å gå tom for krefter. Molde og Petter Strand, som kom helt aleine med Per Krisitan Bråtveit, burde absolutt ha scoret igjen.

Strand valgte dog å spille en upresis ut mot høyre istedenfor å avslutte selv og ballen trillet over dødlinja.