VIDERE: Spania og Saul Niguez er videre til semifinale i U21-EM. Foto: Zemanek/bpi/rex/shutterstock (Shutterstock)

Spania først til semifinale i U21-EM

Spania tok en sterk 3-1-seier over Portugal og er klar for semifinale i fotball-EM for U21-lag allerede etter to kamper.