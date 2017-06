Sørget for Lillestrøm-seier med drømmescoring

ANNONSE

LILLESTRØM - VIKING 1-0:

Det var kun ti sekunder igjen av den annonserte tilleggstiden da Melgalvis fikk ballen ved Vikings sekstenmeter. 27-åringen lot seg ikke be to ganger og hamret ballen opp i krysset via stolpen.

Og med det sørget han for tre poeng og 1-0 seier til Lillestrøm mot Viking søndag kveld.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg traff jævlig godt og da var det rett bue mot krysset. Det var deilig å se den gå inn, sier Melgalvis til Eurosport etter kampen.

27-åringen koste seg over å bli matchvinner.

- Det er helt fantastisk. Vi stanger lenge, vi får ikke ballen i mål. Vi skaper en del, ikke så mye som i mange andre kampen, men den sitter til slutt og det er jævlig deilig, forteller Melgalvis.

Frustrerende kamp

Lillestrøm var det beste laget på Åråsen søndag kveld, men hadde med unntak av de siste ti sekundene ikke marginene med seg.

For Lillestrøms toppscorer, Erling Knudtzon, ble det lenge en svært frustrerende dag på jobben. Etter 34 minutter skapte han første omgangs største mulighet da han headet ballen i stolpen fra cirka fem meter.

Like før pause ropte hjemmefansen på straffe da Knudtzon gikk i bakken etter en løpsduell mot Viking-stopper Michael Ledger. Men i stedet for å peke på straffemerket, valgte dommeren å gi Lillestrøm-spilleren gult kort for filming.

IRRITERTE: LSK-trener Arne Erlandsen og Erling Knudtzon (t.h.) var ikke fornøyd med dommeren.

- Jeg blir forbannet



Det resulterer i at han må stå over det kommende rivaloppgjøret mot Vålerenga.

Knudtzon reagerer kraftig på dommerens avgjørelse.

- Det er klar kontakt. Det er klart at jeg må få gå ned i feltet. Ok om han ikke dømmer straffe, men hvorfor i helvete skal jeg få gult kort, sier Knudtzon i intervju med Eurosport i pausen av oppgjøret.

- Jeg blir forbannet. Nå må jeg stå over mot Vålerenga. Det irriterer meg noe voldsomt, forteller LSK-angriperen.

Scoret på overtid

Lillestrøm virket sultne etter hvilen og satte inn et press på gjestene. Og de kanarigule kom til flere sjanser.

Etter 52 minutter var Kind Mikaelsen nær scoring på et frispark fra cirka 18 meter, men avslutningen gikk i tverrliggeren.

LSK fortsatte å skape problemer for gjestene utover omgangen, og på overtid satt ballen endelig i mål for hjemmelaget da Melgalvis banket til fra 16 meter.