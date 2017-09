Sørloth gir trener Thorup mye av æren for målfesten

En gammel kjenning fra norsk fotball har fått fart på Alexander Sørloth (21). På kort tid har spissen gått fra å bli omtalt som en flopp til å skinne på topp.

Alexander Sørloth har fått en kanonstart på oppholdet i FC Midtjylland og nordmannen står med seks ligamål på seks kamper fra start.

I tillegg banket han inn fire mål på fire kamper i kvalifiseringen til Europa League i sommer, der danskene spilte seg helt fram til play off-runden.

Sørloths gode form har bidratt til at FC Midtjylland ligger som nummer to i den danske Superligaen etter ti kamper. På toppscorerlisten i ligaen har den høyreiste spissen kun tre mann foran seg i skrivende stund.

- Utnytter mine styrker



21-åringen, som nå også er inne i varmen til landslagssjef Lars Lagerbäck, ble hentet til den danske klubben etter et mislykket opphold i Nederland.

Da Nettavisen fikk en prat med spissen på landslagssamling i starten av september, ga han trener Jess Thorup mye av æren for at målene nå kommer på løpende bånd. Allerede på det tidspunktet hadde han gjort seg godt bemerket i sin nye klubb og totalt scoret sju mål på sine første elleve kamper.

21-åringen har allerede scoret flere mål for den danske klubben, enn det han gjorde på 42 kamper over en og en halv sesong for Groningen.

- Ja, treneren er gammel spiss selv, og er veldig flink til å utnytte styrkene til de andre spillerne opp mot meg. Vi slår mye innlegg og prøver å gå i angrep hver gang vi får ballen. De andre spillerne er flinke til å bruke meg uansett om jeg går i bakrom og skal ha ballen i føttene eller ved innlegg.

- Jeg har vært veldig motivert og fikk en god start, noe som er viktig. Jeg scoret tidlig og ble veldig godt tatt imot av alle i og rundt klubben. Det er med på å bygge selvtillit, sier den norske spissen til Nettavisen.

HamKam-kjenning



For de som følger norsk fotball tett, er kanskje navnet Jess Thorup kjent. 47-åringen var nemlig innom HamKam en kort periode i 2005.

Da spilte han under nåværende FC København-trener Ståle Solbakken og nettet ett mål på 12 kamper for Hedmark-klubben i eliteserien.

Han la opp som spiller etter oppholdet i Norge og tok fatt på treneryrket.

Som trener har han jobbet i Esbjerg, og som landslagssjef for Danmark U20- og U21, før han overtok som hovedtrener i FC Midtjylland i 2015.

Som spiss hadde Thorup noen av de samme kvalitetene som det Sørloth har, og med sine 1.90 meter på strømpelesten var han et fyrtårn på topp.

- Jeg tror måten han vil spille på har noe med den gode starten min å gjøre. Det blir det lagt opp til at spissen skal avslutte alle angrep.

I Groningen spilte Sørloth først en kort periode under trener Erwin van de Looi og senere under nåværende trener Ernest Faber. 21-åringen er åpen om at han ikke helt fant seg til rette under sistnevnte sjef og da han dro videre til Midtjylland ble han omtalt som en flopp i nederlandsk presse.

Det som opprinnelig var en 4,5-årskontrakt med Groningen, ble avsluttet allerede etter ett og et halvt år i klubben.

- I Groningen var det annerledes. Der skulle jeg ta løp for å frigjøre folk, i stedet for at jeg skulle ende opp med ballen foran mål. Det handlet også om tillit og jeg hadde ikke tillit av treneren, så det var nok et riktig valg å komme seg bort, forteller den tidligere Rosenborg-spilleren.

Tilfeldigheter



Én annen som har nettet bra med mål i dansk fotball denne sesongen er Sørloths angrepskollega Paul Onuachu. Han har også seks ligamål.

Onuachu var regnet som et førstevalg på topp da Sørloth kom til klubben, men tilfeldigheter ville ha det til at nordmannen tidlig fikk sjansen.

Onuachu fikk nemlig blindtarmbetennelse i sommer og dermed åpnet det seg opp en plass for Sørloth til kampene i Europa League-kvaliken.

SØRLOTHS NYE TRENER: Den tidligere HamKam-spissen Jess Thorup (venstre), her sammen med Rafael van der Vaart (høyre).

- Ja, det stemmer. Vi byttet litt på å spille. Jeg skulle spille mest i Superligaen, mens han skulle spille i Europa, men så fikk han blindtarmbetennelse og dermed fikk jeg spille i Europa, også.

Der noterte nordmannen seg altså for fire fulltreffere, i kollegaens fravær, og dermed var det nesten umulig for Thorup å overse Sørloth.

Spissen har vært på banen i ni av ti ligakamper så langt. I seks av dem har Sørloth spilt fra start, mens han har kommet inn fra benken tre ganger.

- Det hjelper på at jeg har gjort det såpass bra nå i starten. Da bruker de andre spillerne meg, mener den norske landslagsmannen.

På lag med van der Vaart



I FC Midtjylland spiller Sørloth også sammen med blant andre tidligere Strømsgodset-spiller Gustav Wikheim og tidligere Lyn-keeper Johan Dahlin. Klubbens største profil er imidlertid en gammel kjenning.

Nederlandske Rafael van der Vaart, med en fortid i klubber som Ajax, Real Madrid, Hamburg og Tottenham, er nemlig lagkompis med 21-åringen.

Og selv om den tidligere superstjernen ikke har vært på banen for klubben siden mai i år og har hatt en trøblete periode siden han kom til den danske klubben i 2016, viser han fortsatt glimt av gammel storhet.

- Han er med å trener hver dag, men sliter med noen skader her og der. Han har kommet i en alder der han sliter litt skademessig, men han er ofte den beste på trening, så han har det fortsatt, selv om form og skader ikke er så veldig bra akkurat nå, forteller Sørloth om profilen.

- Han er en veldig fin fyr, som er fin å ha i spillergruppen og på treningsfeltet. Det er ingen stjernenykker å spore, sier Sørloth.

Tatt ut for Norge



Med Lagerbäcks inntog som landslagssjef vil det trolig også bli muligheter for Sørloth til å imponere med flagget på brystet den kommende tiden. I møtet med Aserbajdsjan i september fikk han muligheten fra start og den svenske treneren har ikke lagt skjul på at han er svak for en stor, sterk spisstype. Én som kan utfylle Joshua King.

- Det høres jo ut som meg, det, så det tror jeg skal gå veldig fint. Vi har fått trent litt sammen på samling og samarbeidet skal gå veldig fint.

Sørloth, med sine 194 centimeter, har også kvaliteter som gjør ham til en utmerket «plan B» for landslaget.

- Hvis vi jager scoring, så har vi en tydelig plan B. Da skal vi sette skikkelig skyts oppe på topp, selv om vi helst vil avgjøre kamper før det.

Da Lagerbäck tok ut landslagstroppen til møtene med San Marino og Nord-Irland nylig, var Sørloth å finne i troppen, og spissen med ett landslagsmål kan fort få både sin kamp nummer ni og ti for Norge der.

P.S. Norske Pål Alexander Kirkevold, som spiller for nyoprykkede Hobro, er for øvrig toppscorer i den danske Superligaen så langt, med ni mål.

