Staberg om dommerkonflikten: - Helt uholdbart

Forholdet mellom Edvartsen og Hauge beskrives som «gjensidig manglende tillit», og Staberg skriver på sin blogg at tror saken ender med at Hauge går fra sin stilling som dommersjef.

Til Nettavisen utdyper Staberg kommentaren og peker på det han beskriver som en fryktkultur hos den norske dommerstanden.

Som følge av konflikten får ikke Edvartsen dømme kamper. Onsdag ble det bekreftet at han ikke er blant de utvalgte dommerne som dømmer kamper i den andre runden av Eliteserien.

Tirsdag kom det frem at Edvartsen mister Rune Pedersen som sin personlige mentor etter et 13 år langt samarbeid.

DOMMERSJEF: Terje Hauge.

- Sikker på at han ikke er alene



Staberg forteller til Nettavisen at han er helt sikker på at Edvartsen ikke er alene om å være misfornøyd med Hauges ledelse. Likevel har ingen andre dommere uttalt seg i en eller annen retning i saken.

- Det er interessant å se at ingen flere dommere har stått frem for å støtte Edvartsen så langt. Da er vi tilbake til kjernen i problematikken. Det er en ledelsesstil som ikke innbyr til åpen dialog. Kall det gjerne en form for fryktkultur som har vokst frem, sier Staberg til Nettavisen.

- Jeg vet at han ikke er alene om å mene det samme om Terje Hauge, fortsetter han.

Staberg er likevel klar på at problemet ikke nødvendigvis startet med Hauge, men at det er et problem som har vedvart i flere år.

- Det er ikke Terje som har innført den ledelsesstrategien. Gjennom mine 20 år som dommer så følte også vi aktive at det ikke var så lett å si ifra. På 90-tallet var det kanskje enda vanskeligere å ha en åpen dialog og gi konstruktive tilbakemeldinger, sier Staberg.

- Uholdbart



Edvartsen fikk nylig dømme landskampen mellom Bosnia og Gibraltar. I Norge er det derimot full stopp for Edvartsen.

- Det er den verste straffen du kan få. Svein-Erik og kollegene har trent og forberedt seg i månedsvis til seriestarten.

Staberg reagerer Edvartsen nå er plassert på sidelinjen.

- Det er selvfølgelig helt uholdbart at han ikke er «på laget». De aller fleste i Norge er enige om at Edvartsen er blant de åtte beste dommerne i Norge, og da er det klart at han skulle ha dømt, slår Staberg fast.

Leder i konkurranseavdelingen i Norges fotballforbund, Nils Fisketjønn, har tidligere begrunnet «vrakingen» av Edvartsen med at det har oppstått en situasjon med «gjensidig manglende tillit» mellom Edvartsen og Hauge.

- Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen. Inntil den er etablert igjen, så dømmer ikke Svein-Erik Edvartsen i norsk toppfotball, uttalte Fisketjønn til Nettavisen tirsdag.

Terje Hauge ønsker ikke å kommentere saken, men viser til Fisketjønn for ytterligere kommentarer i saken.

Onsdag følger Fisketjønn opp med følgende kommentar:

«Som meddelt i går har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit. Dette må vi rydde opp i før Edvartsen igjen er å finne på banen. Dette arbeider vi med og jeg har stor tro på at vi har løst opp i dette om ikke så lenge. Nå er vi mest opptatt av å løse utfordringene internt og ikke diskutere eksternt. Har ingen kommentarer ut over dette og ber om forståelse for det». Fisketjønn ønsker ikke å kommentere Stabergs uttalelser.