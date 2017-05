Stabæk mistet seieren etter tvilsomt straffespark

ANNONSE

VÅLERENGA - STABÆK 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Med kun seks poeng på like mange kamper hadde ikke Vålerenga fått den starten på sesongen som de hadde håpet på. Stabæk på sin side har vært en av de store overraskelsene i innledningen av sesongen, og kom til Ullevaal Stadion med en haug av selvtillit - på tross av 0-3-tap for Haugesund sist - da de to lagene møttes til kamp søndag kveld.

Oslos stolthet trengte derfor en trepoenger mot naboene fra Bærum for å ikke miste kontakten med lagene lengre oppe på tabellen, men under Toni Ordinas' regime har bæringene vist seg fra en meget solid side dette året.

Og Vålerenga-kampen var intet unntak.

En svært underholdende kamp så ut til å nå klimaks på overtid i første omgang, da danske Tonny Brochmann satte inn kampens første mål på usedvanlig lekkert vis.

Vålerenga hadde nok sjanser til å slå tilbake, men et utrolig sjansesløseri så ut til å sende Ronny Deilas menn tomhendte hjem fra egen lekegrind.

Men et omdiskutert straffespark på overtid reddet ett poeng for Vålerenga. Likevel bør nok Deila sende sine gutter på avslutningstrening den neste tiden, etter et sjansesløseri uten like gjennom 90 minutter.

To i stolpen

Både Vålerenga-sjef Ronny Deila og Stabæk-trener Toni Ordinas trodde på en sjanserik match før dommer Kai Erik Steen blåste til avspark, og trenernes spådommer slå da også til nokså godt.

For etter en litt rolig innledning på en sommergrønn gressmatte under den kalde vårsola i hovedstaden, var det Stabæk som etter hvert skrudde opp på tempoet i kampen.

Og etter et drøyt kvarter kom den første sjansen. Høyreback Daniel Granli slo inn, og ved bakerste stolpe lurte Moussa Njie. 21-åringen fikk en fot på ballen, som smalt i stolpen, og Vålerenga kunne prise seg lykkelige for ikke å ligge under allerede da.

Et par minutter senere raget Christian Grindheim høyest i lufta ved en Vålerenga-corner, og denne gangen var det vertene som fikk smake på aluminiumen. Sayouba Mandé reagerte lynraskt på Grindheims heading, og slo ballen opp i tverrliggeren, men dommer Steen mente uansett at Grindheim klatret på Stabæk-forsvareren og blåste et Stabæk-frispark.

Gigantsjanse

Og slik fortsatte det.

Begge lag produserte gode muligheter, men sviktet gjerne med den avgjørende pasningen eller i avslutningsøyeblikket.

Ikke minst som da Abdi Ibrahim kunne gi Vålerenga ledelsen bare et par minutter før pause. Bård Finne ble spilt gjennom, men fra skrått hold fikk Mandé nok en gang parert avslutningen. Denne gangen havnet imidlertid ballen i beina på Ibrahim, som kunne sende ballen i åpent mål. Men fra sju meter brente han ballen over tverrliggeren, og Vålerenga skulle bli hardt straffet for de misbrukte sjansene.

Perleavslutning

Tidligere i omgangen hadde Stabæk vist at de behersket småpasninger godt inne på Vålerengas banehalvdel, og minuttet på overtid satte gjestene igjen i gang med finspillet på kanten av 16-meteren. Vålerenga-forsvarerne klarte ikke å få vekk ballen, som til slutt havnet hos Tonny Brochmann.

Dansken skjøt med yttersiden av foten, og ballen snodde seg i en nydelig bue over Vålerenga-keeper Marcus Sandberg, via stolpen helt oppe i motsatt kryss, og i nettet.

Det var nesten utrolig at målet ikke hadde kommet før, men når det først kom, var det en liten nytelse å se på – i hvert fall for den nøytrale tilskuer.

Ny kjempemulighet

Vålerenga-fansen var mindre fornøyd med at det sto 0-1 til pause, og forlangte nok en bedre uttelling på sjansene de siste 45 minuttene. Starten på andre omgang så likevel ikke ut til å gjøre frustrasjonen noe mindre.

Først var det riktignok gjestene som fikk en gigamulighet til å doble ledelsen. Eliteseriens toppscorer Ohui Omoijuanfo gjorde Vålerenga-forsvarerne svimle med et lite dribleraid, men avslutningen ble enkel å redde for Sandberg. I neste bølge ble det slått inn mot bakerste stolpe der Tonny Brochmann kunne sette inn sin andre scoring for dagen, men igjen var Sandberg på plass og reddet vertene.

Noen minutter etterpå slo Daniel Berntsen en herlig pasning inn bak Stabæk-forsvaret, der Ghayas Zahid kom mutters alene. Angrepsspilleren hadde bare Mandé foran seg, men i stedet for en kontrollert avslutning blåste Zahid ballen himmelhøyt over mål.

Vålerenga nærmet seg utligning, men det ville seg bare ikke.

Upopulkær dommer

Det ville være en overdrivelse å si at dommer Steen hadde full kontroll på oppgjøret, i en kamp som bar preg av en del merkelige dommeravgjørelser. Midtveis i andre omgang fortvilte både Vålerenga-spillerne og et unisont Ullevaal-publikum da vertene satte i gang en kontring som ble forsøkt stoppet av Hugo Vetlesen. Chidera Ejuke klarte å sende ballen videre til en ledig Bård Finne før han ble revet ned, men Steen blåste likevel av spillet – på tross av at Finne var nesten alene gjennom – og ga i stedet vertene et frispark som ble blåst over.

Fem minutter før slutt fikk Finne likevel sin mulighet da ballen datt ned i beina hans. Men Sayouba Mandé hadde stått en kjempekamp for gjestene, og igjen sto 23-åringen fra Elfenbenskysten fram som en matchvinner da han var raskt nede og fikk slått ballen til corner.

Billig straffespark

Men bare minuttet senere kom Mandé i fokus igjen. Bård Finne var gjennom, og det så ut som om keeperen klarte å slå ballen til corner, men dommer Steen fikk plutselig Vålerenga-fansen med seg da han blåste straffespark for taklingen og ga Mandé gult kort.

Avgjørelsen så svært billig ut, men ingen hjemmefans på Ullevaal tok det særlig tungt.

Zahid var sikker fra straffemerket, satte inn 1-1, og reddet dermed litt av kvelden for sitt lag.

