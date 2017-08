Stabæk sendte Solskjær og Molde hjem med tap

Molde reduserte to ganger, men tre mål fra hjemmelaget var nok til å sørge for at de tre poengene ble igjen på Nadderud.

STABÆK - MOLDE 3-2:

Molde hadde mulighet til å fortsette sommerens gode form, men mot Stabæk ble Ole Gunnar Solskjærs menn for små.

Med mål av John Hou Sæter, Luc Kassi og Ohi Omoijuanfo, hjalp det lite at Björn Bergmann Sigurdarsson og Fredrik Brustad reduserte for gjestene fra Molde.

Bekymret Solskjær

Tapet sørget for at Molde risikerer å tape terreng til konkurrentene i kampen om medaljer i Eliteserien.

- Vi begynner jo ikke å få kvalitet før det er for sent. Vi lar dem få for enkle scoringer. De to målene i andre omgang blir for lette, sier Solskjær oppgitt til Eurosport etter kampen.

- Vi må ta oss sammen, for å være med i kampen om andre og tredjeplass, fortsetter Molde-sjefen.

Nå ser Solskjær frem til den cup-kampen som venter mot Kristiansund.

- Vi har en cupkamp til neste uke, og da er vi nødt til å spille bedre enn dette. Vi må bruke uka godt, slår han fast.

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen var forbannet etter tapet.

- Jeg prøver å ikke si noen dumme ting her nå. Jeg er sint og skuffet. Vi er nødt til å vinne disse kampene for å ha mulighet til å ta medalje, sier han irritert til Eurosport.

- Når jeg taper fotballkamper, så blir jeg sint. Denne kampen skal vi ikke tape, fortsetter Gabrielsen.

MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær var ikke fornøyd med lagets prestasjon mot Stabæk. Her fra etter kampen mot Tromsø tidligere i år.

Hou Sæters første

Kampens første mål kom etter et kvarters spill. Hugo Vetlesen ga ballen til John Hou Sæter, som ventet foran Molde-målet. Unggutten banket ballen opp i mål bak keeper Andreas Linde.

Hou Sæter ble hentet til Stabæk fra serieleder Rosenborg tidligere i sommer, og søndagens mål er ungguttens første seriemål for sin nye klubb.

19-åringen regnes som et stort talent i norsk fotball, men slet med skader og lite spilletid i tiden før overgangen fra Rosenborg.

Kassi doblet

Tidlig i den andre omgangen måtte Vegard Forren byttes ut etter å ha pådratt seg en skade. Forren ble erstattet av Stian Gregersen. Ikke mange minuttene senere ble Gregersen virkelig satt på prøve.

Stabæks Luc Kassi fosset fremover mot Molde-målet, mens Gregersen rygget det han var god for. Til slutt fyrte Kassi av et skudd.

Ballen snek seg i mål, og Stabæks 2-0-ledelse var et faktum.

Slo tilbake

Ledelsen var dog ikke lenge, for etter en knapp times spill, banket Björn Bergmann Sigurdarsson inn reduseringen. Islendingen fikk stå overraskende alene inne i Stabæk-feltet, og da innlegget kom, benyttet han muligheten til å klinke til.

Ballen smalt inn i nettet bak keeper Sayouba Mandé.

Et kvarter før slutt ble det på nytt dramatisk. I duell med nevnte Gregersen, gikk Ohi Omoijuanfo i bakken. Dommer Tom Harald Hagen ga hjemmelaget straffespark for situasjonen.

Omoijuanfo tok seg av straffesparket på egenhånd, og økte Stabæks ledelse til 3-1.

Like før slutt reduserte Fredrik Brustad til 3-2, men selv med to reduseringer, klarte ikke Molde å nekte Stabæk seieren.