Raymond Gyasi er klar for Stabæk. Det melder klubben via sin side på Facebook tirsdag ettermiddag. Han kommer fra SC Cambuur i Nederland.

22-åringen er broren til Aalesund-spiller Edwin Gyasi.

Den ferske Stabæk-spilleren er født i Nederland, men har spilt aldersbestemt landslagsfotball for Ghana. Han har tidligere vært innom klubber som AZ Alkmaar og Roda JC i nederlandsk fotball.

Sportssjef i Stabæk, Inge André Olsen, beskriver nykommeren slik:

- Han er god én mot én, er ganske eksplosiv og har et bra rykk. Det er en spillertype som vi ikke har i spillerstallen nå, sier Olsen.

Gyasi ble presentert som Stabæk-spiller på en pressekonferanse tirsdag.

Kantspilleren har signert en treårsavtale med bæringene.

Gyasi sliter med en liten hamstringskade, som kom fram under legesjekken, men Stabæk mener de har kontroll.

- Han har en skade, det gjør at han ikke er klar til seriestart. Det er noe greier i låret. Vi har kontroll på den, men det må leges, sier Olsen.

- Vår vurdering har vært at Raymond kommer til å bli en bra spiller for Stabæk over tid. Samtidig er det en fordel å ha en lengre kontrakt slik at vi ikke bytter ut for mange spillere midt i sesongen, sier han videre.

