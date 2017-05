Stabæk skapte latterbrøl og reddet poeng på overtid

ANNONSE

STABÆK - VIKING 1-1:

Stabæk leverte godt på humorfronten, men poengene satt langt inne i hjemmemøtet med Viking mandag.

Gjestenes Kwesi Appiah så nemlig ut til å matchvinner, før eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo dukket opp og banket inn utligningsmålet fire og et halvt minutt på overtid.

Svarte RBK-Kåre med kalv

Etter at Kåre Ingebrigtsen uttalte at «i Trøndelag har vi kyr på beitemark som er bedre enn denne banen her», kom bæringene med et humoristisk svar til RBK-treneren under mandagens kamp.

En oksekalv gikk nemlig og gresset på området bak et av målene på Nadderud i første halvdel av den første omgangen.

- Det var en lissepasning fra Kåre etter forrige hjemmekamp. Vi i Stabæk er opptatt av å by på oss selv og ønsker å være litt annerledes, og dette var en fin anledning til å stikke Kåre litt tilbake, sier Stabæks mediesjef Oddbjørn Vistnes til Aftenposten.

MEDBRAKT: Kalven så ikke ut til å være interessert i å spise Nadderud-gresset.

Akrobatisk mål etter forsvarssvikt

Med unntak av kalven, var det lite å skrive hjem om de første 40 minuttene på Nadderud mandag, men fem minutter før pause vartet Stabæk opp med forsvarsspill som fikk bærumspublikummet til å gispe.

Morten Morisbak Skjønsberg klønet det først til med en håpløs klarering, som han sleivet rett opp i lufta. Mens ballen var på vei ned, kjeftet han opp forsvarskollega Håkon Skogseid for ikke å ha gått i duellen til å begynne med.

Skogseid fulgte så opp med å heade ballen så høyt og svakt at Kwesi Appiah oppfattet hva som skjedde og nådde ballen før Stabæk-keeper Sayouba Mandé.

Den utleide Crystal Palace-spilleren brassesparket ballen mellom beina på Stabæks sisteskanse til 1-0 for gjestene.

- Det er det villeste! Han har ikke scoret på to år i seniorfotball. Det er ikke klokkerent. Han treffer vel med leggen, men det er vel noe av det mest spektakulære vi har sett i Eliteserien 2017, kommenterte Asbjørn Myhre på Eurosport.

0-1: Kwesi Appiah brassesparker inn sitt første Viking-mål etter forferdelig forsvarsspill fra vertene.

- Det ender med rør

Håkon Skogseid oppsummerte Stabæk-scoringen på følgende måte overfor Europsort:

- Vi er tre mann som ikke viser noe initiativ og da ender det opp med noe rør og vi slipper inn.

Stabæk stanget og stanget mot Viking-muren i andre omgang, men først fire og et halv minutt på overtid kom uttellingen. En lang ball havnet rett i beina til Ohi på 18 meter, og eliteseriens toppscorer lot seg ikke be to ganger.

SIKRET ETT POENG: Ohi Omoijuanfo jubler etter å ha banket inn 1-1.

Holmlia-gutten banket inn 1-1, og sønderknuste Viking-spillere måtte se to viktige poeng ryke.

Viking møter Strømsgodset til bunnoppgjør i Drammen neste helg, mens Stabæk reiser til Molde og Aker Stadion.