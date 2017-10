Stabæks Skjønsberg om Hellands strafferop: - Han får lett fallesyken

Stabæk-kapteinen om strafferopene, det frekke utspillet før kampen og hjelpen fra selveste Snåsamannen.

LERKENDAL (Nettavisen): Det var etter søndagens 0-0-kamp mellom Rosenborg og Stabæk at Pål André Helland var rasende. RBK-profilen var forbannet på både seg selv, dommeren og trøndernes prestasjon.

Uavgjort mot bæringene betød nemlig at Rosenborgs planlagte gullfest ble utsatt. Senere samme kveld ble feiringen ytterligere utsatt da Molde slo Vålerenga på bortebane og holdt et lite liv i Eliteseriens gullkamp.

Til Nettavisen sa Helland at han mente vertene skulle hatt straffe ved minst et par anledninger og at han reagerte på at det ikke ble dømt.

Akkurat det utspillet fikk imidlertid Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg til å trekke på smilebåndet og han kontret raskt Hellands utspill.

- Han får jo fort fallesyken, Helland. Jeg vet ikke jeg helt om det var så mange klare straffer, jeg, forteller veteranen til Nettavisen.

Helland-tirade



I pressesonen serverte imidlertid Helland en tirade om alle de situasjonene han mente dommeren burde pekt på krittmerket.

- Det er uflaks at jeg ikke får straffe, det er uflaks at Nicklas (Bendtner) ikke får straffe når han chipper ballen over Skjønsberg og han er borti den med hånden. Jeg lurer også på om vi skulle hatt en straffe til der. Håkon Skogseid var borti ballen med hånda da jeg dro meg på innsiden av ham og skjøt. Stabæk skulle også hatt en straffe, så hadde det blitt 3-1 til oss i straffer, hadde jeg vært fornøyd, sier Rosenborg-profilen.

Situasjonen Helland virket å være mest forbannet over, var da han gikk i bakken etter en duell med Jeppe Moe etter 67 minutters spill.

- Han er borti ballen, men han hindrer meg lenge etterpå, sier han.

ROPTE PÅ STRAFFER: Pål André Helland.

Mest av alt var Helland likevel forbannet over at Rosenborg ikke vant kampen og sikret gullet foran de 23.000 som hadde møtt opp på tribunen.

- Ville være festbrems

For Stabæks del, var det imidlertid et uttalt mål å ødelegge festen.

Både i forkant av kampen på Lerkendal, og etter, var Skjønsberg klar på at han og Stabæk veldig gjerne ville spolere aftenen for trønderne.

- Vi ville være en festbrems og det fikk vi til. Jeg regner med at Kåre Ingebrigtsen ble litte grann sur, i hvert fall, gliser 34-åringen.

Et av målene til bærumsklubben var nemlig å gjøre RBK-sjefen sur. I et intervju med klubbens nettside før kampen sa nettopp Skjønsberg at de skulle gjøre «Kåre sur» i oppgjøret mot «Stabæk 3».

- Det med Stabæk 3, er jo at det er ganske mange tidligere Stabæk-spillere som spiller i Rosenborg og de har vi alltid lyst til å slå.

Pekte på Skjelvik



Skjønsberg trakk fram Vegard Hedenstad og Birger Meling som tidligere Stabæk-spillere, men påpekte at én tidligere spiller manglet.

- Jeg er ikke bitter over at de har hentet så mange spillere fra oss, men nå spilte jo ikke alle, og da fikk de det ikke til. Hadde alle spilt, hadde de nok fått det til, mener Skjønsberg og sikter til Jørgen Skjelvik.

Skjelvik var nemlig vraket til kampen og det hersker nå usikkerhet rundt hans framtid i klubben. Skjelvik står uten kontrakt etter den inneværende sesongen og forhandlingene om en ny avtale mellom partene skal ifølge lokalavisen Adressa ikke gå knirkefritt. Trener Ingebrigtsen nektet å svare på spørsmål om Skjelviks situasjon etter kampslutt søndag kveld.

- Snakk med agentene, freste treneren i pressesonen.

Mens gjestene var glad for å slippe å møte landslagsstopperen, kunne de også glede seg over å muligens få litt hjelp fra uventet hold.

Skjønsberg spilte nemlig for anledningen med et bilde av Snåsamannen på kapteinsbindet og kanskje var det ham som sørget for at Stabæk slapp unna de straffene Helland ramset opp og mente var ganske så klare.

- Det ble mye oppstyr av det der. Jeg klarte å få Snåsamannen over på vårt lag for en gangs skyld. Jeg regner med at han holder med Rosenborg til vanlig, men vi stjal ham litt denne gangen, sier Stabæk-profilen.

- Så da klarte vi å ødelegge gullfesten og det synes vi er litt morsomt.

Morten Skjønsbergs kapteinsbind i kveld. Her skal gullfesten utsettes med alle midler pic.twitter.com/esbpZiNQxq — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) October 29, 2017

- Studerte det ikke



Helland på sin side hadde ikke fått med seg Snåsamannen-stuntet.

- Jeg studerte ikke kapteinsbindet så nøye. Vi er vår egen lykkes smed, har 12 målsjanser, og da skal vi score mål, sier Helland til Nettavisen.

Det at RBK var det beste laget, var likevel Skjønsberg enig i.

- Jeg synes vi gjorde en god figur. Vi turte å spille vårt spill, men RBK hadde en del sjanser i denne kampen, så har vi noen også, og det bølget litt fram og tilbake, i hvert fall i andre omgang. Det kunne ha vippet begge veier, men jeg tror alt i alt at vi tar med oss denne pinnen hjem og er ganske fornøyd med den, sier Stabæks kaptein om selve kampen.

