Start rykker opp til Eliteserien tross tap for Elverum

Mens for Fredrikstad kom nedrykket til 2.-divisjon enda nærmere.

START - ELVERUM 0-1:

Innsatsen i søndagens uhyre viktige oppgjør hjemme mot et nedrykkstruet Elverum imponerte få supportere i Kristiansand.

Gjestene vant, ettersom Jonas Enkerud nikket inn kampens eneste scoring på hjørnespark midtveis i første omgang. Start er likevel sikret spill i Eliteserien neste sesong.

Det ble klart etter at også Sandnes Ulf røk på en hjemmesmell mot Kongsvinger søndag.

- Dette er utrolig deilig. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med kampen vi leverer. Men vi har kommet oss opp i Eliteserien igjen, og det var det klare målet denne sesongen, sa Start-profil Espen Børufsen til Eurosport etter kampslutt på Sør Arena.

Begge klubbene hadde dermed grunn til å juble.

- Dette er ikke noe vi ser ofte, konstaterte Eurosport kommentator da oppgjøret var inne i sluttsekundene.

Elverum klatret opp på kvalikplass, og har nå også bedre målforskjell enn både Fredrikstad og Arendal på nedrykksplassene.

Smell i Sandnes



Starts opprykksrival Sandnes Ulfs hjemmefadese med 0-3 mot Kongsvinger gjorde at sørlendingene likevel er garantert andreplassen på tabellen før siste serierunde.

To mål av Adem Güven og en scoring av Niklas Castro ga Kongsvinger en enkel seier i Sandnes.

- Jeg synes det var noen som var litt preget i dag, og det var litt frykt over noen av guttene. Vi opptrådte veldig dårlig i det defensive. Vi ga dem noen muligheter som gjorde at de fikk litt tru på at dette skulle gå. Vi ble halsende etter, oppsummerte Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes overfor Eurosport.

Allerede opprykksklare Bodø/Glimt banket Åsane 6-0. Toppscorer Kristian Fardahl Opseth satte inn to mål, mens Ulrik Saltnes scoret hele tre ganger på Aspmyra.

Norlendingene økte luka ned til Start til 13 poeng med storseieren.

Blytung FFK-dag



For Fredrikstad er veien til fornyet status på det nest høyeste nivået bare blitt enda vanskeligere.

Tidligere i uka trakk Andrea Loberto seg som FFK-trener, og oppga manglende tillit i spillergruppa som grunn. Det hjalp fint lite for Fredrikstad, som ikke var i nærheten av å skaffe seg nødvendige poeng borte mot Tromsdalen.

I tett snøvær vant hjemmelaget hele 5-0 på TUIL Arena. Lars Henrik Andreassen scoret tre ganger og to på straffe for Tromsdalen. Også Vegard Lysvoll og Tor Martin Mienna fant veien til nettet.

SNØDEKKET BANE: Tromsdalen rundspilte Fredrikstad i tett snøvær søndag. Østfoldklubben styrer mot nedrykk til 2.-divisjon.

Søndagens resultater sendte FFK ned under nedrykksstreken med én kamp igjen å spille.

Fredrikstad har slitt tungt gjennom omtrent hele sesongen. Aristokratene begynte året med å spille uavgjort i de tre første kampene mot ulike opprykkskandidater. Deretter har det bare gått nedover.

Selv med tidligere eliteseriespillere som Ulrik Flo, Henrik Furebotn, Edvard Skagestad og Razak Nuhu i elleveren har det gått helt skeis for Fredrikstad i år. Nå er klubben nærmest avhengig av seier hjemme mot Sandnes Ulf i siste kamp for å overleve i Obosligaen.

Mest sett siste uken