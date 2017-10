Steen Jensen om forholdet til rivalen: - Jeg har vært en misunnelig liten kødd

Ingebrigt Steen Jensen (62) mener hans holdning til Stabæks konkurrenter har endret seg.

OSLO (Moderne/Nettavisen): Tidligere har han vært både kritisk og irritert over Rosenborgs Europa-suksess, men når Ingebrigt Steen Jensen denne uken er gjest i podcasten Toppfotball avslører «Mr . Stabæk» at han har endret holdning.

- Jeg har vært en misunnelig jævla liten kødd fra Stabæk som ikke kunne unne konkurrenter og kolleger noen ting. Jeg har vært blant dem som sa da Rosenborg skulle spille borte mot APOEL (i mesterligakvalifiseringen) at «i dag er vi alle kyprioter», sier Steen Jensen i podcasten.

Partiet der Steen Jensen snakker om Rosenborg kan høres 46 minutter ut i podkast-episoden.

Reddet av Rosenborg-penger



Stabæks salg av Birgir Meling til trønderne var blant det som fikk Steen Jensen til å snu. Som styremedlem i Bærum-klubben legger han ikke skjul på at pengene fra Rosenborg var helt nødvendige for at Stabæk overlevde.

- Det er ingen tvil om at Rosenborgs sterke økonomi kommer andre klubber til gode. Den kommer Stabæk til gode ved at de kan betale 5 millioner kroner for Birger Meling som de gjorde fra oss i år.

- Vi var avhengig av å selge en spiller for 5 millioner for å gå løs på denne sesongen. Da finnes det ingen annen klubb i Norge som er i nærheten av å kunne engang vurdere å legge 5 millioner kroner på bordet for en god venstreback fra Stavanger som heter Birgir Meling. Det er et godt kjøp for Rosenborg og det var livsnødvendig for Stabæk, forklarer Steen Jensen.

GJEST: Ingebrigt Steen Jensen er denne uken gjest hos Toppfotball

- Rundspilte dem



Samtidig passer han på å komme med et lite stikk til konkurrenten fra Trondheim.

- Jeg tror de omsetter for 200 millioner og vi 30 millioner. De er ti ganger større enn oss. Det er langt opp for å ta dem, men nå betyr ikke det at det ikke er mulig. Vi rundspilte dem på Nadderud i år og spilte 0-0 med en spillergruppe som til sammen tjente mindre enn det Nicklas Bendtner gjør alene. Så det går an, forteller Mr. Stabæk.

- Men jeg har kommet til sans og samling og tenker at det er bra at Rosenborg kommer ut i Europa. Det er en liten greie inne i meg som sier at det hadde vært allright om de tapte også, men jeg er blitt mye mer nøktern på det, jeg har blitt mer realistisk på det, og tenker at for norsk fotball så er det bra. Både fordi vi er ute og måler oss med noen og fordi Rosenborg legger igjen penger i norske klubber ved å kjøpe fotballspillere fra oss, forklarer Steen Jensen.

