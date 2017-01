Stefan Cupic klar for Sarpsborg

ANNONSE

Sarpsborg bekrefter fredag at klubben har signert den serbiske keeperen Stefan Cupic. 22-åringen ble EM-mester på U19-nivå i 2013.

Keeperen vokter buret i treningskampen mot Ull/Kisa fredag. Det bekrefter Eliteserie-klubben i en pressemelding.

- I Stefan Cupic får vi en keeper som er god med beina. Han har stor rekkevidde, er en god skuddstopper og er en veldig energisk keeper med et vinnende vesen, sier klubbens sportsdirektør Thomas Berntsen.

Burvokteren er glad for å ha signert for Sarpsborg.

- Jeg er veldig glad over å komme til Sarpsborg 08. Det er en utrolig flott klubb med et godt lag og fint stadion. Jeg har blitt tatt utrolig godt imot og merket raskt at dette er en spesiell klubb med en skikkelig fin spillergruppe, sier forteller keeperen selv.

Cupic ankom Norge onsdag og har allerede trent med sine nye lagkompiser i Sarpsborg.

- Vi har sett Cupic mye på video og sjekket han opp mot utallige referanser. Samtlige er klokkeklare på at det er en veldig fin person og et kjempetalent med stort potensial vi nå har fått inn i rekkene våre, sier Berntsen.

Sent torsdag kveld ble Sarpsborg 08 enig med keeperen, som har representert Serbia på samtlige aldersbestemte landslag, om en toårskontrakt. Cupic kommer til Sarpsborg 08 som bosmanspiller.

- Jeg ser på dette som et veldig fint steg i karrieren min. Jeg håper å utvikle meg videre i Sarpsborg. Jeg gleder meg veldig, sier keeperen.

Cupic har spilt 75 kamper i den serbiske toppserien.

- Det blir spennende å se de to utvikle hverandre videre. Nøkkeloppgaven for Cupic blir nå å være tålmodig, men samtidig litt rastløs. Han har et kjempepotensial, men må jobbe knallhardt. Konkurransesituasjonen mot Anders blir knalltøff, men vi får inn en vinnerskalle som er ekstremt dedikert i arbeidet sitt. Vi tror han tar nye steg under Jerry Knutsson, sier Berntsen om den nye spilleren.