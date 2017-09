Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Stefan Johansen ble matchvinner da Fulham tok sin første hjemmeseier i engelsk mesterskapsserie med 2-1 over Hull.

FULHAM - HULL 2-1:

Den norske landslagskapteinen tok ned ballen etter at Floyd Ayité mislyktes med et forsøk på brassespark i det 62. minutt, og han flikket den opp i krysset via tverrliggeren.

Tidligere hadde Ayité gitt Fulham ledelsen i slutten av første omgang, men Jarrod Bowen nikket inn utligningen for Hull.

På overtid hadde Fulham-innbytter Yohan Mollo sjansen til å punktere spenningen, men han traff tverrliggeren.

Fulham er med seieren midt på tabellen i mesterskapsserien med 10 poeng på sju kamper, mens Hull er på nedre halvdel med sine sju poeng.

Adama Diomandé kom inn og spilte de siste minuttene for Hull, mens Markus Henriksen ble sittende på benken.

(©NTB)

Mest sett idag