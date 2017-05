ANNONSE

Bibiana Steinhaus blir den første kvinnelige hoveddommeren i Bundesliga når hun fra og med neste sesong tar steget opp fra 2. Bundesliga.

Det bekrefter det tyske fotballforbundet i en pressemelding fredag ettermiddag.

- En drøm

Den 38 år gamle politikvinnen fra Hannover er én av fire nykommere på listen over dommere for neste sesong og innrømmer at hun ble målløs da hun fikk beskjeden.

- Dommersjef Lutz Michael Fröhlich og teamet hans er stadig i kontakt med oss dommere. Derfor ble jeg ikke overrasket da han ringte onsdag. Da han fortalte meg om avgjørelsen dommerkomiteen hadde kommet fram til, ble jeg ganske målløs, sier Stainhaus.

- Vantro, glede, lykke, lettelse og nysgjerrighet. Jeg vet ikke, det var rett og slett en berg- og dalbane av følelser, beskriver hun.

38-åringen legger ikke skul på at det er en drøm som går i oppfyllelse.

- Det har alltid vært min drøm å være dommer i Bundesliga. Jeg er selvsagt veldig glad for at drømmen nå går i oppfyllelse. Det er en bekreftelse på det harde arbeidet jeg har lagt ned.

Hyllet for reaksjonen



Steinhaus ble i oktober 2010 hyllet for sin lite høytidelige reaksjon da Hertha Berlin-spilleren Peter Niemeyer ved et uhell klappet henne på brystet.

- Hun var litt lenger unna meg enn jeg trodde. Jeg skulle bare gi henne et klapp på skuldra, sa Niemayer til Sky etter kampen.

Se video av hendelsen:

Dommeren havnet også i fokus da hun i 2015 ble hetset av Fortuna Düsseldorf-spilleren Kerem Demirbay.

«Kvinner har ikke noe i fotballen å gjøre» meldte Demirbay etter å ha fått sitt andre gule kort for dagen. Uttalelsen førte til fire kamper ekstra utestengelse.

I tillegg ble han av sin egen klubb pålagt å dømme en kamp mellom to jentelag.