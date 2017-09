Steinhaus skrev dommerhistorie

Fotballdommer Bibiana Steinhaus ble søndag første kvinne til å dømme en kamp i den tyske toppserien for menn.

Den 38 år gamle politibetjenten hadde kamplederansvaret i oppgjøret mellom Rune Almenning Jarsteins Hertha Berlin og Werder Bremen.

Aldri tidligere har en kvinne vært dommer på øverste nivå i én av de fem store europeiske ligaene.

Steinhaus ble allerede i forkant av årets sesong satt opp på listen over potensielle dommere i Bundesliga. De to første serieomgangene gikk imidlertid uten at 38-åringen fikk sjansen. Søndag skrev hun historie på Olympiastadion i Berlin.

Steinhaus har dømt en rekke storkamper for kvinner, deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og mesterligafinalen så sent som i år. Hun har i ti år dømt i 2. Bundesliga for menn. I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1. Bundesliga.

