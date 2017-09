Sterling med kjempebom og scoring da City vant igjen

Nå har Pep Guardiolas menn fått en drømmestart på Champions League.

MAN. CITY - SJAKHTAR DONETSK 2-0:

Tirsdag vant City fullt fortjent 2-0 mot Sjakhtar Donetsk på Etihad. Nå har City to av to seire i gruppespillets innledning.

Kevin De Bruyne og Raheem Sterling scoret målene for City.

- Det var tøft i dag, men dette laget kan spille. Vi var bedre i andre omgang, skapte mange sjanser og vinner fortjent, sier De Bruyne etter kampen ifølge BBC.

City åpnet kampen best, men det tok en halvtime før de skapte en stor sjanse på Etihad. Men den var til gjengjeld stor. Kevin De Bruyne ble spilt helt alene gjennom med keeper, men fra skrått hold satte belgieren ballen en meter utenfor. Der burde hjemmelaget tatt ledelsen.

Etter en drøy halvtime var det Leroy Sanés tur til å prøve seg. City-angriperen dro av et par mann før han skar inn i banen og sendte avgårde et farlig skudd, men Sjakhtar-keeper Andrij Pjatov hang med på notene.

Samme Sané var farlig frempå også fem minutter før pause da han dro seg fri med en flott manøver i feltet, men avslutningen strøk stolpen og gikk utenfor.

Men City skulle få sin scoring, og den kom bare tre minutter ut i andre omgang. Kevin De Bruyne stjal ballen på midtstreken og spilte frem David Silva. Spanjolen forserte fremover og la ballen tilbake til De Bruyne. Belgieren klinket til fra 25 meter, fikk drømmetreff og limte ballen i nettmaskene med et fantastisk skudd. Dermed tok City ledelsen 1-0.

- For en avslutning! Absolutt verdensklasse, var dommen fra tidligere fotballstjerne Ally McCoist, som fulgte kampen for BBC.

Så fulgte noen dramatiske minutter på Etihad. Først var det Raheem Sterling som bommet på en gigantsjanse da han fikk ballen i god posisjon alene foran mål, og der burde City gått opp til 2-0.

BOM: Her gikk det galt for Raheem Sterling, men engelskmannen rettet opp bommet rett før pause.

Så fikk hjemmelaget straffe da Mané gikk i bakken, men Sergio Agüero bommet fra ellevemeteren.

Avgjørelsen falt på overtid da Sterling fikk ballen av Bernando Silva og banket inn 2-0 via tverrliggeren.

Dermed betalte han også tilbake for bommen tidligere i kampen.

Nå venter det en skikkelig Premier League-godbit for Manchester City. Pep & co. skal nemlig reise til London førstkommende lørdag for å måle krefter med Chelsea.

Neste Champions League-kamp for City spilles 17. oktober hjemme mot Napoli. Sjakhtars neste CL-kamp spilles borte mot Feyenoord samme dag.

