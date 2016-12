Stian Ringstad klar for Strømsgodset

ANNONSE

Strømsgodset bekrefter fredag at de har signert Stian Ringstad.

Backen, med en fortid i Lillestrøm, kommer fra portugisisk fotball. Han står bokført med én landskamp for Norge og 29 U-landskamper.

- Vi har fulgt Stian over en lengre periode, og er svært glade for at vi nå har fått på plass en avtale. Stian er en spiller som passer vår profil, både som fotballspiller og menneske. Han er en kreativ og moderne backtype, han har gode holdninger, han er sulten og har en sterk treningskultur, som er helt avgjørende for å bli bedre, sier sportssjef Jostein Flo.

Godset opplyser at de var i kontakt med spilleren også foran forrige sesong, men den gang valgte Ringstad å signere for Braga i Portugal.

Det har imidlertid blitt lite spilletid på backen i portugisisk fotball.

- Godset har stabilisert seg som en toppklubb i Norge, og det er en klubb jeg alltid har likt godt, sier 25-åringen om overgangen til Godset.

- Godset spiller en type fotball som tiltaler meg. Dette er bra sted for meg å utvikle meg videre og få ut potensialet mitt som fotballspiller, sier han.

Før han dro til Portugal, spilte Ringstad 115 kamper for Lillestrøm.

Godset-trener Tor Ole Skullerud er fornøyd med overgangen.

- Stian er en svært god venstreback i Tippeligaen. Han har vært ute i profflivet og kommer nå tilbake igjen med stor revansjelyst. Vi er svært glad for å få Stian om bord. Han er en offensivt anlagt venstreback, som er god begge veier, sier Tor Ole Skullerud.

Godset bekreftet også freedag at Martin Rønning Ovenstad har signert en ny kontrakt med klubben. Den varer til sommeren 2018.