Grant har vært på lån i Stoke fra Derby denne sesongen, men så lenge ut til å være for dyr for Premier League-klubben på permanent basis.

Den britiske avisen The Telegraph skrev i desember at Stoke-manager Mark Hughes hadde kommet med en forespørsel på Nyland i håp om å hente Ingolstadt-keeperen til Premier League ettersom Grant på daværende tidspunkt var for dyr for klubben. Nå har Stoke likevel klart å forhandle fram en pris og avtale med Derby for Grant.

33-åringen går fra mesterskapsserie-klubben til Stoke for 1,3 millioner pund. Det skriver Stoke selv på sin hjemmeside.

