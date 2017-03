Stortalentet Berge lar seg ikke påvirke av medietrykket

ANNONSE

LONDON (Nettavisen): Sander Berge er for tiden en av Norges største formspillere. Det gjelder både fysisk og prestasjoner på banen. Den høyreiste 19-åringen har imponert stort for Genk siden overgangen ved nyttår.

Nylig var han svært sentral da Genk slo Gent ut av åttedelsfinalene i Europa League. I kvartfinalen venter Celta Cigo for Genk og Berge.

Men før det er tid for å tenke på motstandere som Iago Aspas, Daniel Wass og John Guidetti, er det Nord-Irland som venter for Berge.

- Et forbilde



Underveis i treningene som det norske landslaget har hatt i London denne uken, har duoen Sander Berge og kaptein Stefan Johansen fått spilt mye sammen. Med kapteinsbåndet på armen er det fryktelig mye som skal til for at Johansen ikke er blant Lars Lagerbäcks elleve utvalgte spillere fra start i Belfast søndag.

Berge selv vil ikke legge for mye i at han har trent sammen med Johansen.

- Vi har byttet på en del, og det er mange som har blitt prøvd sammen. Stefan er selvfølgelig et forbilde å se opp til, og han er en god ledertype som nå har blitt kaptein. Det har vært stort å spille med han på midten og å bli kjent med han, forteller Berge til Nettavisen på spørsmål om hvordan det har vært å spille sammen med Johansen på landslagets formasjonstreninger.

Likevel er han klar på at han føler at samspillet mellom de to har fungert godt.

- Vi har jobbet veldig godt sammen som et lag denne uken. Stefan er en veldig god spiller som det er lett å få et godt samspill med. Det gjelder flere på laget. Alle har gode kvaliteter, og vi lærer hverandre å kjenne på banen, sier Berge.

DEBUTANT: Sander Berge (høyre) er fersk på Norges landslag. Det er også Lars Lagerbäck (venstre).

Medietrykk



Når det går bra på banen, vekker det også ofte interesse hos norske medier. Sander Berge er intet unntak, og den etter suksessen med Genk har Berge opplevd at interessen har økt betydelig.

Flere store TV-innslag og avisoppslag senere, er Berge fortsatt like rolig og avslappet.

- Jeg prøver å legge det mest mulig til side. Man skjønner jo det at det kommer sammen med profftilværelsen, sier Berge.

- Jeg kan ikke tenke for mye på det. Jeg legger det litt til siden, og skjønner jo at det er en del av helheten. Fotballen er uansett viktigst, fortsetter landslagsdebutanten.

Berge byttet som kjent ut Vålerenga og norsk fotball med Europa League-klubben Genk. Den overgangen førte med seg mer enn bare utfordringer knyttet til fotballen. Også interessen fra norske medier er en helt annen.

- Det er et annet trykk, og jeg har jo selvfølgelig merket det, sier Berge, som likevel er klar på at det er fotballen han bryr seg om.

Kjenner ikke så godt til Nord-Irland

I forbindelse med treningssamlingen i forkant av søndagens landskamp mot Nord-Irland, har landslaget også arrangert daglige pressetreff der utvalgte spillere har møtt pressen til intervjuseanser. Berge er ikke noe unntak. Selv om pressen krever sin tid, er det altså kampen i Belfast det handler om.

Berge forteller at han ikke kjente spesielt godt til søndagens motstander før han ankom treningssamlingen med landslaget.

- Jeg kjenner ikke så godt til det laget. Vi har hatt en god analyse av dem, men utenom det har jeg ikke spesielt mye kunnskaper om Nord-Irland, sier 19-åringen.

- Denne uken har hjulpet meg godt, fortsetter han.

Norge gjester Nord-Irland på Windsor Park i Belfast på søndag. Kampen starter 20.45 norsk tid.

