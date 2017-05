ANNONSE

Real Madrid bekrefter på sin hjemmeside at stortalentet Vinicius Junior er klar for klubben fra og med juli 2018.

Den spanske hovedstadsklubben melder samtidig at 16-åringen blir værende i Flamengo helt fram til juli 2019 dersom klubbene blir enige om at han reiser til Madrid tidligere.

Ifølge AS betaler Real Madrid 45 millioner euro for det brasilianske stortalentet.

30 millioner skal betales umiddelbart, mens 15 millioner betales da brasilianeren ankommer Madrid.

Vinicius Junior spilte sin første A-lagskamp for to uker siden og har siden fått sjansen ytterligere en gang for Flamengos førstelag.