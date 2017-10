Straffebonanza da Odd slo Lillestrøm

Odd sørger dermed for at Arne Erlandsens Lillestrøm-mannskap fortsatt er godt innblandet i nedrykksstriden.

ODD - LILLESTRØM 1-0:

Odd vant til slutt 1-0 etter en tett og underholdende kamp på Skagerak Arena mandag kveld. Matchvinner ble 20 år gamle Sigurd Hauso Haugen med sin scoring rett før pause.

Lillestrøm-supporterne må nå belage seg på noen svært nervepirrende kamper fremover om laget skal unngå kvalik eller direkte nedrykk denne sesongen.

Med fire runder igjen å spille har Lillestrøm 31 poeng, kun tre flere enn Tromsø på kvalikplass.

- Juniorfeil

Men med litt marginer kunne det fort gått LSKs vei i mandagens kamp. Lillestrøm skapte en rekke store sjanser, og Fredrik Krogstad bommet på straffe etter pause.

- Jeg skulle egentlig skyte i det andre hjørnet, men ombestemte meg i skuddøyeblikket. Juniorfeil av meg, sier Krogstad til MAX etter kampen.

LSK-trener Arne Erlandsen må reise hjem til Romerike uten poeng i bagasjen, men Erlandsen var ikke helt i kjelleren etter tapet.

- Jeg er ikke fornøyd med resultatet, men jeg er godt fornøyd med det vi gjør i løpet av 90 minutter. Det er en kopi av mange kamper tidligere i år hvor vi mangler kvaliteter til å score, sier han til MAX etter kampen.

Seieren gjør at Odd igjen har los på en fjerdeplass i serien, en fjerdeplass som kan bety europacupspill om Sarpsborg vinner cupfinalen og havner på topp tre i ligaen. Da blir nemlig europacupplassen en cupseier gir overført til fjerdeplassen i serien, ikke til taperen av cupfinalen slik det var tidligere.

- Vi må være glade for de tre poengene, for Lillestrøm kunne også ha scoret her, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til MAX etter kampen.

Begge lag manglet viktige spillere mandag, og særlig på stopperplass var det færre profiler enn vanlig. Både LSKs Frode Kippe og Odds Fredrik Semb Berge sto over med suspensjon, og for Kippe-erstatter Stefan Antonijevic kunne kampen fått en skrekkelig åpning.

Etter bare 50 sekunder kastet 28-åringen seg inn i en duell da Sigurd Hauso Haugen skulle avslutte et angrep fra ti meter, og hjemmelaget ropte etter straffespark. Dommer Espen Eskås valgte imidlertid å gi Odd corner.

- Det skulle vært straffespark, var dommen fra ekspertkommentator Kjetil Rekdal.

Bare fire minutter ut i kampen skapte hjemmelaget kampens andre store sjanse. Et glimrende innlegg fra Espen Ruud falt ned på bakre stolpe, men en upresset Elba Rashani skjøt utenfor fra kort hold.

Lillestrøm skjerpet seg etter en dårlig start og kom etter hvert mer med i kampen. Etter 18 minutter ble det farlig da gjestene kontret ved Marco Tagbajumi, men spissens avslutning fra skrått hold ble reddet enkelt av Sondre Rossbach. Der burde nok den tidligere Godset-eiendommen ha spilt ballen til en umarkert Erling Knudtzon foran mål.

SKUESPILL? Odd fikk en tilsynelatende svært billig straffe da Elba Rashani gikk i bakken i førsteomgang. Odd bommet riktignok på det påfølgende straffesparket.

Rashani-filming?

Så var det duket for et par innholdsrike minutter på Skagerak Arena, og i sentrum sto dommer Eskås. Først vinket han spillet videre da Erik Brenden ble holdt i feltet og avsluttet i stolpen, en forseelse som fort kunne endt med straffespark.

Minuttet senere dømte Eskås straffe i motsatt ende da Elba Rashani gikk i bakken i duell med Marius Amundsen.

Reprisene viste at det var minimalt med kontakt mellom spillerne i forkant, og på sosiale medier ble det raskt brukt ord som filming og skuespill.

- Amundsen trekker seg og gjør ingenting. Det er ikke straffespark, var dommen fra ekspertkommentator Kjetil Rekdal.

Og da var det kanskje greit at Etzaz Hussain misbrukte muligheten fra ellevemeteren.

Arnold Origi sørget for at det fortsatt sto 0-0 da han reddet straffesparket fra Odds midtbanespiller på flott vis.

Fotballekspert Lars Tjærnås fulgte mandagens kamp. Han ber om videodømming etter nok en runde med mange rare straffeavgjørelser.

Tror vi skal spandere noen kroner og sørge for videodømming i Eliteserien For mye rart nå, som i Skien i kveld. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) October 23, 2017

Fem minutter før pause var det gjestenes tur til å prøve seg, og igjen var det Tagbajumi som avsluttet. Han fikk ballen fra Brenden i god posisjon, men skuddet fra skrått hold ble barnemat for Rossbach i Odd-buret. Der burde spissen ha fått mer ut av situasjonen.

LSK sløste, Odd scoret

Minuttet senere fikk Knudtzon ballen fra Tagbajumi i boksen, og den hurtige angrepsspilleren vendte opp og fyrte av mot mål. Igjen ble avslutningen for puslete for LSKs del.

- Disse må sitte i mål, Knudtzon! kommenterte Rekdal.

Da skjer det som ofte skjer i fotball, det kommer en scoring i andre enden. Rashani fikk ballen ute på venstresiden og slo et flott innlegg inn i boksen. På bakerste stolpe kom Hauso Haugen i full fart og satte inn 1-0 bak Origi i LSK-buret.

JUBLET: Odd tok ledelsen på Skagerak Arena.

Det var 20-åringens første scoring for sesongen, hans andre i karrieren, og begge har kommet mot LSK. Dermed gikk lagene til pause med ledelse til hjemmelaget.

Straffebom nummer to

Ti minutter ut i andre omgang var det gjestenes tur til å få straffe. Simen Rafn ble tatt i feltet av Jone Samuelsen og dommeren pekte på ellevemteren.

- Klar straffe og udiskutabel, mente Rekdal.

Men det hjalp ikke for LSK. Fredrik Krogstad skjøt i stolpen og ut - og dermed hadde kampen fått sin andre straffebom.

Kort tid senere fikk Lillestrøm nok en stor mulighet til å score. Mats Haakenstad fant Knudtzon foran mål med et flott innlegg, men spissen skjøt over fra fem meter.

Lillestrøm klarte aldri å skape det trykket som skulle til for å utligne, selv om Tagbajumi var nær med en avslutning i kampens siste sekunder.

Dermed ebbet oppgjøret ut på 1-0.

Odds neste kamp spilles førstkommende søndag borte mot Kristiansund. Lillestrøm møter et kriserammet Aalesund til det som blir en mildt sagt viktig kamp på Åråsen dagen etter.

