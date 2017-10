Strand Larsen (17) fikk trene med Milans A-lag: - Fikk sjokk da jeg så hvor fort det gikk

Det går bedre og bedre for Jørgen Strand Larsen i AC Milan. Men etter halvannen måned i klubben har han allerede fått merke temperamentet til Gennaro Gattuso (39) på kroppen.

Gattuso er den norske ungguttens hovedtrener på Milans U19-lag Primavera, og den ikoniske midtbanespilleren er seg selv lik.

- Tok fyr i skallen hans

Ifølge Strand Larsen, som signerte på lån fra Sarpsborg 08 i august, kom dette godt til syne da det nylig ble spilt turnering i fotballtennis på treningsanlegget til AC Milan.

På den ene siden i semifinalen sto Gattuso, på den andre en norsk 17-åring fra Halden.

- Han har et voldsomt konkurranseinstinkt og skulle selvfølgelig vinne, men jeg «smasjet» ballen med en heading slik at han mistet poenget og tapte kampen. Det tok helt fyr oppe i skallen hans, forteller Strand Larsen til Nettavisen på telefon fra Italia.

Historien fortelles med et glimt i øyet, for den norske spissen er svært fornøyd med tilværelsen under den tidligere italienske landslagsstjernen.

Gattusos vinnerinstinkt kan alle lære av, påpeker unggutten, og innrømmer at han ble «starstruck» de første gangene han møtte sin nye trener.

- Det har gått seg til etter hvert, han er en flink trener og en fin fyr. Men han har fortsatt det temperamentet sitt, sier Strand Larsen og ler.

Etter å ha startet flere kamper i begynnelsen, har han nå vært inne i en periode nå hvor han har spilt litt mindre.

Men han får ikke høye skuldre av den grunn.

Nå begynner G17-landslagsspilleren å finne roen i sin nye tilværelse. Ting går bedre og bedre både på og utenfor banen.

- I det siste har jeg vært god på trening, og har kommet meg opp på det nivået jeg skal være, og det er jeg fornøyd med, sier han.

Scoret på A-lagstrening

Som en belønning har han den siste uken fått trene to økter med klubbens A-lag. Hovedsakelig fordi flere av klubbens stjernespillere enten er hvilt på grunn av kamper i Serie A eller vært borte på landslagsoppdrag, men nivået har likevel vært skyhøyt.

- Det har vært veldig morsomt. Jeg fikk første oppkalling for en uke siden og trente en full økt. Det var selvfølgelig vanskelig, og jeg fikk sjokk da jeg kom på feltet og så hvor fort det gikk, men da jeg kom i gang gikk det greit og jeg fullførte treningen på en fin måte.

Den andre treningen gikk enda bedre. Og da var stjerner som Riccardo Montolivo, André Silva og Fabio Borini blant motspillerne.

- Da gikk det mye lettere, jeg slapp skuldrene ned og jeg følte jeg til og med var med på å dra opp tempoet, forteller han.

Det ble også spilt mot to mål på den andre treningen, og stillingen ble 1-1. Målscorer for det ene laget? Jørgen Strand Larsen (17).

- Jeg kom alene med Antonio Donnarumma (storebroren til førstekeeper Gianluigi Donnarumma) og skjøt i stolpen, men fikk ballen tilbake i beina og satte inn returen. Det var artig å score på trening med førstelaget, men jeg har fortsatt mye å hente, sier han.

Profftilværelsen er annerledes i Italia enn i Norge, naturlig nok. Strand Larsen forteller at han stadig møter klubbens stjernespillere som Leonardo Bonucci i dyre Ferrarier, men de er ikke blaserte av den grunn.

- Når du først er med på trening er de veldig flinke med de unge spillerne. På min andre trening med A-laget var Riccardo Montolivo veldig hjelpsom og ga meg flere råd. Han var veldig flink til å snakke med meg, røper 17-åringen.

LÆRER BORT: Riccardo Montolivo, som har 65 landskamper for Italia og har spilt VM og EM for landet sitt, er blant stjernene som hjelper Strand Larsen.

Også utenfor banen går det bedre og bedre, og han bor nå i et leilighetskompleks klubben har opprettet for spillere som ikke kommer fra Milano. Der bor det nå omtrent 16 spillere, og Strand Larsen trives godt til tross for at det går mest i italiensk.

Språket blir dessuten enklere for hver dag som går, og halvannen måned etter ankomst i Milano har han allerede lært seg en del italiensk. Språkundervisning tre ganger i uken hjelper stort.

- Jeg kan forstå det som blir sagt til meg på italiensk, men sliter litt med å prate selv foreløpig. Det kommer sikkert etter hvert, sier han.

Genene i orden

Han er lenge blitt kalt en «født målscorer». Mamma Vibeke Strand scoret i sin tid i bøtter og spann for Kvik Haldens damelag, og pappa Atle Wester Larsen er ifølge Halden Arbeiderblad spilleren med flest seniormål i Halden-fotballen.

Men foreløpig er det kun blitt én scoring for klubbens Primavera-lag på sesongens fem første kamper for Strand Larsen.

- Jeg skulle gjerne hatt et par flere, men det er ikke noe annet å gjøre enn å bare «gunne på» fremover, sier han.

Han roser klubben for måten de jobber med talentutvikling på, og røper at han har fått et spesialsydd opplegg for å bli en bedre fotballspiller.

Det innebærer som regel svært lange og innholdsrike dager der skole, kosthold, trening og egentrening er viktige stikkord.

- Jeg er fornøyd hittil, men det koster selvfølgelig litt å ha en såpass ferdigspikret dag der man alltid må følge en plan. I Sarpsborg var det en del friere. Men jeg er litt sånn som person, så det passer greit. Jeg tviler ikke på at jeg har gjort et riktig valg så langt, forsikrer han.

- Hvordan vil du sammenligne nivået på Primavera-laget og Sarpsborg 08s eliteserielag?

- Det er mer fokus på taktikk og defensiv tankegang i Italia. Vi slipper inn færre mål på grunn av tull, og det er bedre enn hva vi gjør i Norge. I Norge er vi mer slurvete på defensiv dødball og så videre, her er det like viktig som hva vi gjør offensivt, forteller han.

Han trekker også frem at det er stor forskjell på det fysiske.

- Jeg kan dominere mye mer med fysikken min på trening her nede enn jeg kunne i Sarpsborg. Men det har jo noe med alder å gjøre også, sier 17-åringen.

SCORET: Jørgen Strand Larsen fant nettmaskene på sin andre A-lagstrening.

- Begynner å dominere

Fysikken er nemlig en av flere strenger han har å spille på. Unggutten rager 195 centimeter over bakken, men har likevel god ballkontroll. Flere har sammenlignet ham med Tore André Flo.

Nå føler han endelig det begynner å løsne også på treningsfeltet.

- Det handler om å score mål og ta tempoet. Det var noe helt annet da jeg kom ned hit, og jeg fikk kanskje ikke sjokk, men merket at tempoet var veldig høyt til å være et U19-lag. Det tok dermed litt tid før jeg kom inn i det. Jeg føler jeg har vært god på trening hele tiden, men nå begynner jeg å dominere og får til ting på egenhånd, forteller han.

Han har ikke fått så mange tilbakemeldinger fra klubben så langt, men signalene fra trenerteamet er lovende.

- Jeg snakker mye med Gattuso og hjelpetreneren. De gir meg råd, ber meg holde hodet høyt og sier at ting går bra. Det har tatt litt tid for meg å komme i gang, men de sier at de stoler 100 prosent på at de tok riktig avgjørelse da klubben valgte å hente meg. Da stoler jeg på det, sier han.

Gjev talentkåring

17-åringen begynner å bli et kjent navn også utenfor Norge og Milan. Nylig kom han med på The Guardians årlige liste over verdens 60 største talenter. Kåringen vekker hvert år stor oppmerksomhet internasjonalt.

Men han mister ikke fotfestet av den grunn.

- Jeg hadde faktisk ikke fått det med meg før dagen etterpå. Jeg leser ikke så mye om det avisene skriver om meg, men jeg fikk et tips av pappa om at jeg måtte lese den. Det var artig, sier han.

Den italienske sesongen er ferdig i mai, og lånekontrakten med Milan går ut 1. juli. Klubben har forkjøpsrett hvis de bestemmer seg for å beholde ham, men det er for tidlig å si noe om hva som er sannsynlig.

Strand Larsen er uansett glad for at han tok sjansen og reiste da den dukket opp i august.

- Jeg har årene foran meg. Om jeg ikke skulle lykkes her, har jeg i hvert fall prøvd. Da kan jeg komme tilbake til 08 med hevet hode og som en bedre fotballspiller, sier han.

Mest sett siste uken