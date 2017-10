Strand Larsen cuphelt for Milans U19-lag: - Utrolig deilig

Jørgen Strand Larsen (17) scoret torsdag sitt andre mål i Milan-trøya. Nettkjenningen var av det viktige slaget.

Den norske 17-åringen sto nemlig for det avgjørende målet i Milan Primaveras 2-1-seier mot Empoli torsdag.

Milan er dermed videre til åttedelsfinale i Coppa Italia Primavera, den italienske cupen for U19-lag.

- Ekte spisscoring

Haldenseren, som er på utlån til Milan frem til sommeren fra Sarpsborg 08, spilte hele kampen for de rødsvarte og ble den store helten med sin 2-1-scoring etter en times spill.

- Dette var utrolig deilig, og det er såklart ekstra morsomt å bli matchvinner, sier unggutten til Nettavisen på telefon fra Italia etter kampen.

Det var heller ikke en enkel scoring Strand Larsen noterte seg for.

Den storvokste spissen løp seg fri og fikk en lang ball i bakrom, mottaket var perfekt, og med neste berøring banket han ballen i mål med en lekker avslutning nede i høyre hjørne.

- En ekte spisscoring, beskriver han selv.

Her kan du se Strand Larsen avgjøre kampen for Milan:

Ros fra Gattuso

Den norske G17-landslagsspilleren forteller at han fikk gode tilbakemeldinger av Milan Primavera-manager Gennaro Gattuso etter kampen.

- Han var fornøyd, og han var glad for at jeg ikke ga opp og fikk scoringen til slutt. Han var også fornøyd med at jeg ga alt gjennom hele kampen og bidro til at vi ikke tok lett på motstanderen, forteller haldenseren.

Nå er altså Milan Primavera videre til åttedelsfinale, og der er det klart at Fiorentina blir neste motstander på bortebane i slutten av november.

- Hvor viktig er cupen for Milan Primavera?

- Den er viktig, men i dag stilte vi med en del spillere som ikke har spilt så mye i ligaen i det siste, meg selv inkludert. Vi var ikke så bra den første halvtimen, men vant til slutt fullt fortjent. Vi tar cupen veldig seriøst, og det var utorlig viktig å gå videre, sier Strand Larsen.

Kan møte Zekhnini

Åttedelsfinalen mot Fiorentina kan bli et møte mellom to norske stortalenter, for Rafik Zekhnini (19) spiller som kjent for klubben. Zekhnini har én kamp for Fiorentinas Primavera-lag denne sesongen.

- Jeg har faktisk ikke snakket med han før, han er to år eldre og vi har ikke hatt noe kontakt. Men det hadde vært morsomt å spille mot han, han er en meget bra fotballspiller, og jeg har hørt at Fiorentina er et bra lag, sier Strand Larsen.

I et intervju med Nettavisen forrige uke fortalte 17-åringen at han føler det begynner å løsne i Milan-drakten. Det går bedre og bedre på treninger, og som en belønning har han allerede fått prøve seg på to økter med A-laget.

Torsdag scoret han altså sitt andre mål i Milan-drakt siden låneovergangen fra Sarpsborg i august.

Den italienske sesongen er ferdig i mai, og lånekontrakten med Milan går ut 1. juli. Milan har forkjøpsrett om de ønsker å kjøpe 17-åringen ut av kontrakten med Sarpsborg når låneoppholdet avsluttes til sommeren.

