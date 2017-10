Strekkskadd Ohi Omoijuanfo ute flere uker

Eliteseriens toppscorer, Stabæks Ohi Omoijuanfo, har pådratt seg en strekk på baksiden av låret og spiller trolig ikke flere kamper i oktober.

MR-bilder etter lørdagens kamp mot Vålerenga viser at toppscoreren har en strekkskade på baksiden av låret. Skaden gjør at han mest sannsynlig ikke spiller flere kamper denne måneden, skriver klubben på sine nettsider.

– Det er kjipt, for det har gått bra for meg personlig og for laget i det siste. Det er synd at det skjer mot slutten av sesongen når jeg er i en bra stim. Men det er en del av gamet, så ærlig og realistisk må jeg være, sier Omoijuanfo.

23-åringen sier han er motivert for å komme tilbake på banen så raskt det lar seg gjøre.

– Jeg har ikke spilt min siste kamp i år, det er sikkert. Jeg skal jobbe knallhardt for å komme tilbake så fort som mulig, sier han.

Ifølge klubbens lege tar det fire til seks uker å lege skaden.

