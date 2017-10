Strømsgodset for fullt med i medaljekampen

Drammenserne sikret sin fjerde strake seier i Eliteserien hjemme mot Odd lørdag og har andreplassen innen rekkevidde.

STRØMSGODSET - ODD 1-0:

Drammen (Nettavisen): Etter femten runder av årets Eliteserien sto Strømsgodset kun med tre seire og lå utsatt til på tabellen.

Med kun 15 poeng på de 15 første kampene flørtet drammenserne med nedrykk som nummer 14, den fryktede kvalifiseringsplassen.

På de ti siste kampene har imidlertid de meste snudd for Tor Ole Skulleruds menn og fem runder før slutt lever håpet om medalje.

Lørdag ble Odd slått hjemme på Marienlyst og dermed står Godset med fire strake seire i den øverste divisjonen. Det holder til 38 poeng på 25 kamper og det er kun fire poeng opp til Sarpsborg på andreplass.

Flere av lagene foran på tabellen har imidlertid én kamp mindre spilt.



Erik Ulland Andersen ble matchvinner for drammenserne lørdag da han satte et frispark i mål etter 75 minutters spill på Marienlyst.



Odd blir stående med sine 35 poeng.



Sjansefattig



Første omgang på Marienlyst ble en tett affære og det var lenge mellom de virkelig store målsjansene. Vertene hadde et lite initiativ omgangen igjennom, men klarte ikke å utnytte dette overtaket i målprotokollen.

På topp hos Strømsgodset var Marcus Pedersen en trussel og spissen var involvert i et par gode muligheter. Etter sju minutter fikk han et innlegg fra Lars Vilsvik og fikk hodet på ballen. Sondre Rossbach reddet greit.

Etter 21 minutter plukket samme mann opp en svak klarering fra Thomas Grøgaard og klemte til fra rundt 16 meter, men Rossbach reddet igjen.

Odd-keeperen sto en meget god kamp for det norske U21-landslaget mot Tyskland på samme arena tidligere i uken og fortsatte i samme spor.

Odd var heller ikke ufarlige og i det 35. minutt vant Oliver Berg ballen på høyresiden og tok den med seg framover. Innlegget mot Elbasan Rashani var godt, men kantspilleren var litt for sent ute til å skli ballen i mål.

41 minutter var spilt da Godset fikk frispark i brukbar posisjon og Erik Ulland Andersen stilte seg opp. Han fikk ballen over muren og med retning mot hjørnet, men Rossbach hadde på ny full kontroll.

Rett før pause holdt gjestenes gode keeper på å rote det til da han glapp et innlegg fra Francisco Junior inne i feltet. Returen havnet hos Pedersen, som avsluttet raskt, men denne gang ble skuddet blokkert.

Ved pause sto det målløst 0-0 mellom lagene.

Scoret på frispark



Rett etter hvilen holdt gjestene på å ta ledelsen, med litt hjelp fra dommer Trygve Kjensli. En Godset-pasning stoppet nemlig opp i pipeblåseren og Odd satte fart i angrep. Ballen havnet ute hos Espen Ruud på kanten og han slo presist inn mot Rashani ved bakre stolpe. Kantspilleren klemte til og ballen snek seg like utenfor lengste stolpe.

Like etter avanserte Berg framover med ballen og ga den til Etzaz Hussain inne i feltet. På rundt 12 meter fikk midtbanespilleren ristet seg løs og avsluttet, men forsøket på å curle opp i hjørnet feilet og gikk utenfor.

I andre enden av banen kom vertene til flere gode innlegg og i det 63. minutt fant Vilsvik pannebrasken til Bassel Jradi. Dansken, som har vært i storform den siste tiden, fikk til en avslutning, men ikke på mål.

Like etter var det Vilsvik som fikk en stor sjanse, etter godt spill av hjemmelaget. Han ble imidlertid avvinket for offside. TV-reprisen på stadion viste at dette var en feil avgjørelse og det utløste en pipekonsert.

Med kvarteret igjen å spille skulle det endelig lykkes for vertene. Pedersen ble felt ved kanten av 16-meteren og Ulland Andersen stilte seg opp igjen. Denne gangen satte han ballen vakkert i kassa til 1-0.

Mot slutten var vertene nær ved å punktere kampen da Pedersen fikk en svær sjanse, men en god reaksjonsredning fra Rossbach hindret scoring.

Dermed endte det med 1-0 til hjemmelaget.



