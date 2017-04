ANNONSE

Den polske keeperen Radoslaw Janukiewecz har skrevet under på en kontrakt med Strømsgodset fram til 30 juni, melder klubben på sin hjemmeside.

Drammensklubben har vært ute etter en ny keeper etter at det ble klart at Espen Bugge Pettersen hadde røket fremre korsbånd.

Janukiewecz kommer fra den polske toppserieklubben Pogon Szczecin og har spilt over 350 kamper på de to øverste nivåene i hjemlandet.

- Radoslaw er en rutinert keepertype med stor tilstedeværelse. Vi måtte hive oss rundt da Espen ble skadet, og nå er vi trygge på at vi er funnet en god løsning. Radoslaw vet hva dette dreier seg om, og kan definitivt gjøre en jobb for oss i denne tremåneders perioden, sier sportssjef i Godset Jostein Flo.

Den rutinerte keeperen gleder seg til å vise seg fram i Drammen.

- Dette er en fin mulighet for meg, og jeg er glad for å være her. Dette blir en ny erfaring for meg. Nytt land og ny liga. Jeg skal vise meg fra min beste side, sier Radoslaw Janukiewecz.

Strømsgodset møter Haugesund på hjemmebane i årets første seriekamp søndag.