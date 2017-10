Strømsgodset snudde til seier med festfotball: - Praktfullt!

Sogndal tok ledelsen på Marienlyst, men Strømsgodset slo nådeløst tilbake.

STRØMSGODSET - SOGNDAL 4-1:

Strømsgodsets fantastiske høstsesong fortsetter, og søndag ble Sogndal beseiret av drammenserne. Selv om gjestene fra Sogndal tok ledelsen etter et kvarters spill, slo hjemmelaget nådeløst tilbake med effektiv og flott angrepsfotball.

- Vi er i en god flyt nå og har stor selvtillit uten at vi blir «cocky». Vi fortsetter og vet hva som står på spill, sa Marcus Pedersen til Eurosport etter kampslutt.

- Sogndal gjorde det vanskelig for oss. Vi visste de ville lage en krig utpå der, og det gjorde de. I annen omgang ble de slitne, og da hang de ikke helt med på spillet vårt, mente Pedersen.

Uavgjort til pause

Bendik Bye sendte Sogndal i ledelsen etter et kvarters spill da de utnyttet svakt keeperspill fra Espen Bugge Pettersen. Strømsgodset-keeperen rotet bort ballen, og Stanisa Mandic fikk sendt ballen videre til Bye.

Spissen hamret ballen i mål, og ga Sogndal en etterlengtet ledelse.

Det så lenge ut til at bortelaget skulle klare å beholde ledelsen inn til pause, men minuttet før halvspilt kamp, glapp det for sogningene.

Even Hovland slurvet i forsvarsspillet, og Francisco Junior fikk med seg ballen. Midtbanespillerens skudd gikk så vidt via Sogndals Eirik Schulze, og videre i mål bak Mathias Dyngeland.

Store sjanser

I andre omgang hadde både Eirik Ulland Andersen og Bassel Jradi enorme muligheter til å sende Strømsgodset i ledelsen, uten at de to klarte å sørge for nettsus.

For Sogndal var Ole Martin Rindarøy nær å banke inn gjestenes andre mål for kvelden, men vingbackens skudd gikk like til side for Strømsgodset-målet.

- Praktfullt!

Etter en times spill, lykkes Strømsgodset mye bedre.

Fransisco Junior og Tokmac Nguen kombinerte på strålende vis for å snike seg gjennom Sogndal-forsvaret. Sistnevnte sendte ballen videre til Jradi, som ga Strømsgodset ledelsen.

- Det er rett og slett praktfullt! Der henger ikke sogndal med, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre da han fikk se storspillet.

Like etter var hjemmelaget på nytt frampå, og Marcus Pedersen økte ledelsen til 3-1 da han styrte inn et hjørnespark.

Bassel Jradi fortsatte storspillet, og fem minutter før slutt smalt det igjen.

Dansken fikk ballen fra Nguen, og med en vin vending inne i Sogndals sekstenmeterfelt fikk han sendt ballen videre forbi keeper Dyngeland.

