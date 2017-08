Strømsgodsets pangstart sjokkerte Lillestrøm

Med tre mål på en knapp halvtime avgjorde Strømsgodset kampen tidlig.

STRØMSGODSET - LILLESTRØM 3-1:

Strømsgodset-juvelen Tokmac «Tokki» Nguen scoret to kjappe mål mot Lillestrøm, før Marcus Pedersen økte til 3-0 etter en knapp halvtimes spill.

Selv med Fredrik Krogstads redusering på straffespark var ikke gjestene i nærheten av å hente inn Strømsgodsets pangstart. Begge lagene spilte seg frem til eventyrlige muligheter i andre omgang, men ingen av lagene maktet å score etter sidebyttet.

Drømmestart

Allerede etter åtte minutters spill, kunne hjemmelaget juble for scoring.

Tokmac Nguen fikk med seg et langt utspill fra keeper Espen Bugge Pettersen. Nguen fosset fremover, og snek seg inn i Lillestrøm-feltet. Ungguten fikk lirket avslutningen forbi keeper Arnold Origi, til vill jubel hos hjemmelagets supportere.

«Tokki» var også sentral da Strømsgodset doblet ledelsen etter 20 minutters spill.

Han fikk ballen fra Jonathan Parr, og vendte opp inne i Lillestrøms sekstenmeter følt, før han klinket ballen i mål bak en sjanseløs Origi.

- En perle av en scoring, utbrøt Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

- Det er så vakkert. Et nytt flott angrep av Strømsgodset, fortsatte han.

Fem minutter senere la Marcus Pedersen på til 3-0, etter å ha fått ballen fra Eirik Ulland Andersen.

Reduserte

Håpet ble tent for Lillestrøm på tampen av første omgang, da de ble tildelt et korrekt straffespark.

Strømsgodsets Espen Bugge-Pettersen rev ned Simen Rafn i sekstenmeteren, som enkelt fintet bort Strømsgodsets sisteskanse. Fredrik Krogstad satt straffen for kanarifuglene og sendte Bugge Pettersen feil vei.

Stor målsjanser

Marcus Pedersen så ut til å bli to-målscorer da han satt ballen i nettet på bakerste stolpe. Dommer Eskås valgte å annullere scoringen for dytt i rygg, da Pedersen var noe røff med Lillestrøms Simen Rafn før scoringen.





Selv om Strømsgodset kom til flere sjanser med skudd i tverrliggeren og annullerte mål, var det tydelig at Lillestrøm ikke hadde gitt opp håpet. Etter 65 minutter burde Fredrik Krogstad satt sitt andre mål for dagen, da han fikk ballen på venstre flanke. Selv om Krogstad hadde god tid så det ikke ut til at han visste dette selv og feide ballen over mål fra kort hold.





Etter 84 minutter spilte Lillestrøm seg frem til en gedigen målsjanse, da Strømsgodset mistet ballen i en farlig posisjon. Lillestrøms Chigozie Udoji fikk ballen alene med keeper, men valgte å sende ballen til en offsideplassert Moses. Dermed gikk enda en sjanse til spille for kanaritrøyene.





Etter en fartsfylt kamp med masse målsjanser, hvor resultatet kunne vært prydet med langt flere mål, endte det til slutt 3-1 mellom Strømsgodset og Lillestrøm på Marienlyst stadion.