Suárez-kne må undersøkes nærmere

Det er usikkert om Barcelona-stjernen Luis Suárez spiller i La Liga-åpningen.

Han må til nærmere undersøkelser etter kneskaden han pådro seg mot Real Madrid.

Storklubben bekreftet etter onsdagens 0-2-tap at Suárez trøbler med høyrekneet. Det var tydelig at uruguayaneren slet etter kollisjonen med Real-keeper Keylor Navas sent i kampen.

– Det var et slag mot kneet. Vi må vente og se an situasjonen, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde.

Barcelona tapte den spanske supercupen 1-5 sammenlagt for erkerivalen Real Madrid. Katalanerne innleder den nye ligasesongen hjemme mot Betis på Camp Nou søndag kveld.

