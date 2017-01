ANNONSE

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 5-2, (6-2 sammenlagt)

Denis Suárez scoret både det første og det siste målet i kampen da Barcelona lekte seg videre til semifinalen i Copa del Rey.

Katalanerne ledet med 1-0 etter bortekampen mot Real Sociedad. Dermed hadde gjestene på Camp Nou allerede en svært vanskelig oppgave foran seg torsdag.

Midtbanespilleren åpnet målfesten med å sette inn 1-0 til i 17. spilleminutt. Navnebror Luis var nest sist på ballen med en smart utsidepasning, etter at både Neymar og Messi hadde vært involvert.

Gjestenes Xabi Prieto var meget misfornøyd, for han mente at han burde hatt frispark da Samuel Umtiti erobret ballen fra ham.

Denis Suárez scoret sitt første Barcelona-mål sist helg og bidro med to til torsdag.

Ti minutter etter sidebyttet fikset Lionel Messi 2-0 fra straffemerket, før målen virkelig begynte å renne inn.

Juanmi scoret for Real Sociedad, før Luis Suárez ordnet 3-1 minuttet etter. Knappe ti minutter seinere hadde Willian José gitt gjestene et ærlite håp igjen med å sørge for 3-2-redusering.

Etter 80 minutters spill fjernet Arda Turan den lille spenningen med å score Barcelonas fjerde.

Bare et par minutter etter det, rundet Denis Suarez av med å sette inn 5-2. Lionel Messi hadde kveldens tredje målgivende pasning på scoringen.

Øvrige lag i fredagens semifinaletrekning er Atlético Madrid, Alavés og Celta Vigo. Sistnevnte slo ut Real Madrid onsdag.