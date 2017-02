Supertalent (18) scoret tre for høytflyvende Monaco

ANNONSE

MONACO - METZ 5-0:

Arsenal-aktuelle Kylian Mbappé scoret hattrick da Monaco-toget tøffet videre i Ligue 1 med en overbevisende 5-0-seier hjemme mot Metz.

Monaco har levert angrepsfotball fra øverste hylle denne sesongen. Laget topper tabellen tre poeng foran Paris Saint-Germain, som vant sin kamp mot Bordeaux 3-0 fredag.

En stor del av suksessen til klubben fra sørkysten, som spilte på nivå to så sent som i 2012/13-sesongen, tilskrives gjenopplivningen av toppscorer Radamel Falcao.

I lørdagens storseier mot Metz var det derimot 18 år gamle Kylian Mbappé som spilte hovedrollen.

Les mer: Vidunderbarnet vekker oppsikt

Stortalentet sto for to av målene da Monaco ledet 3-0 etter 20 minutter. Like etter hvilen var hans andre hattrick for klubben et faktum.

Falcao markerte seg for øvrig ved å score de to øvrige målene i 5-0-seieren.

Arsenal-aktuell

Arsenal-manager Arsène Wenger bekreftet tidligere denne måneden at han har Mbappé i kikkerten.

- Mbappé er ikke akkurat Thierry Henry, men det er sant at han har lignende kvaliteter. Talentet er det samme, men har han den samme motivasjonen, det samme ønsket og intelligensen som Thierry hadde? De neste to årene vil gi oss svaret, men de første signalene er veldig lovende, har den tidligere Monaco-treneren uttalt ifølge ESPN.

Wenger ga en 17 år gammel Henry debuten i Frankrike i sin tid.

Mbappés andre mål mot Metz kunne minne om en Henry i storform. Unggutten skar inn i banen fra venstre og plasserte ballen iskaldt i mål med høyrebeinet.

18-åringen ble også matchvinner i lagets forrige seier mot Montpellier.

Lyon-lekkasje

Lenger ned på tabellen var ikke Alexandre Lacazettes 20. mål for sesongen nok til å gi Lyon tre poeng. Guingamp vendte ettermiddagskampen med to scoringer på tre minutter før hvilen og vant 2-1.

Lyon sikter seg inn på mesterligaspill neste sesong, men sliter defensivt, noe som kom godt til syne mot Guingamp.

- Dette er det som skjer med lag som tviler på seg selv. Vi gir bort to sjanser og slipper inn to mål. Vi har tapt altfor mange kamper til å håpe på en topp tre-plassering, sa den rutinerte forsvarsspilleren Christophe Jallet etter 1-2-tapet.

Uten mesterliga spørs det om klubben klarer å beholde Lacazette. 25-åringen har nådd 20 seriemål for tredje sesong på rad og står med 92 mål på 193 seriekamper for Lyon.

Storkjøpet Memphis Depay startet for øvrig nok en gang på benken for Lyon.

Søndag kan Saint-Étienne redusere luken til Lyon når laget til Ole Selnæs og Alexander Søderlund møter bunnlaget Lorient. De grønne ligger fire poeng bak tabellfireren, som har hele 12 poeng opp til Nice på tredjeplass.

