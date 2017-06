Supertalentet Goretzka storspilte mot Mexico

ANNONSE

TYSKLAND - MEXICO 4-1:

Tyskland tok seg uten problemer videre til finalen av prøve-VM torsdag kveld da Mexico ble feid av banen i semifinalen med 4-1.

Kampens store spiller ble unggutten Leon Goretzka. Schalke 04-spilleren scoret to mål tidlig i første omgang og ga tyskerne en pangstart.

22-åringen er regnet som et av Europas største talent og mot Mexico viste han hvorfor en rekke store klubber har fulgt ham nøye i lang tid.

- Akutell for superklubb



TV-kommentator Kasper Wikestad lot seg også begeistre av unggutten.

- Han er et av tysk fotballs store stjerneskudd. Han er én av dem i troppen som vi ganske sikkert kan regne med at blitt tatt ut til neste VM, sa han.

Midtbanespilleren scoret sitt første landslagsmål for Tyskland i åpningskampen av prøve-VM mot Australia og fikk sitt mål nummer to og tre torsdag mot mexicanerne.

Semifinalen mot Mexico var kun hans åttende landskamp.

Goretzka har blitt fulgt av en rekke store klubber og i Tyskland spekuleres det i at han kommer til å signere for Bayern München innen kort tid.

Schalke 04-spilleren har kun kontrakt der fram til neste sommer.

- Det sies at han på det nærmeste er klar for Bayern, påpekte Wikestad.

I finalen av prøve-VM møter tyskerne Chile.

To raske scoringer



Det var bare spilt seks minutter da Goretzka satte inn sitt første mål. Goretzka brøt på midtbanen og spilte ut til Benjamin Hendrichs på kanten. Han slo lavt tilbake til lagkompisen, som knallet ballen i mål.

Bare minutter senere la samme mann på til 2-0. 22-åringen kom på et glimrende løp fra dypt i banen og fikk ballen akkurat på riktig tidspunkt. Alene med keeper Guillermo Ochoa gjorde han ingen feil.

Det resultatet sto seg til pausen.

I andre omgang fortsatte tyskerne å kjøre kampen og etter 59 minutter fikk et annet ungt stjerneskudd notert seg på scoringslisten.

Julian Draxler slo en lur ball ut på Jonas Hector og backen la inn igjen foran mål. Der var Timo Werner på plass og fikk en enkel jobb.

Mexico fikk sin trøstescoring helt på tampen av kampen og for et mål det var. Marco fabian fikk drømmetreff fra veldig langt hold og ballen suste opp i krysset bak Marc André ter Stegen i den tyske buret.

Det var imidlertid litt for sent til å snu kampen og i stedet satte Amin Younes inn 4-1 til Tyskland like etter Mexicos scoring.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!