Svein-Erik Edvartsen skal dømme på Skeid-treningene

ANNONSE

Sist måned ble det klart at NFF og Svein-Erik Edvartsen ble enige om å avslutte toppdommerens kontrakt for 2017-sesongen. Nå blir Edvartsen likevel å finne på banen igjen.

38-åringen har nemlig takket ja til Tom Nordlies invitasjon om å dømme på Skeid-treningene på Nordre Åsen i Oslo, og blir å finne på treningsfeltet allerede neste torsdag.

- Jeg har meddelt Tom Nordlie at jeg er klar for å dømme når Skeid skal spille 11 mot 11 på trening. Jeg skjønner at spillerne trenger en bedre dommer enn Nordlie, sier en lattermild Edvartsen til Nettavisen.

Les mer: NFF bekrefter «gjensidig manglende tillit»

Jobber mot 2018



Siden NFF og Edvartsens ble enige om å avslutte kontrakten for 2017 har han holdt seg i form, og jobber mot å kunne være tilbake i Eliteserien fra 2018-sesongen.

- Jeg trener for fullt og skal gjøre alt jeg kan for å være tilbake som eliteseriedommer i 2018, sier Edvartsen, som også forteller at det jobbes internt i NFF med å få på plass rammene for at han er tilbake til neste sesong.

- NFF har meddelt at dommerseksjonen og dommerkomiteen er utfordret på å diskutere og komme opp med en plan for hvordan det skal skapes arenaer for meg i høst, slik at jeg kan jobbe meg tilbake, sier Edvartsen.

I NFF er det dommerseksjonen og dommerkomiteen som skal vurdere Edvartsens sak.

- Dommerseksjonen og dommerkomiteen skal se på, og komme frem til arenaer der han skal få muligheten til å gjenskape tilliten som ikke er tilstede i dag, sier Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i NFF, til Nettavisen.

Hva dette innebærer lar han derimot seksjonen og komiteen selv komme frem til.

- Dette er alt for tidlig å gå innpå. Som sagt, det er dommerkomiteen og dommerseksjonen som skal jobbe med dette nå. Vi får avvente til de har kommet med forslag til løsninger på dette.

Alvorlige påstander



Edvartsen forteller at han gleder seg til at dette kommer på plass, og vil bidra med at dette blir så fort som mulig for alle parter.

Hva angår mobbesaken som pågår, der Edvartsen er blitt beskyldt for å mobbe andre dommere, er det ingen avklaring. I april meldte flere at dommerforeningen ønsket å fjerne Edvartsen.

JOBBER VIDERE: Nils Fisketjønn bekrefter at det fortsatt jobbes med påstandene om mobbing blant dommerne.

Tirsdag kom det også frem at Edvartsen har valgt å melde seg ut av dommerforeningen. Selv har han også sendt det han har av dokumentasjon.

- Jeg har ikke hørt noe nytt om den saken. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet i undersøkelsene av påstandene. Jeg har bidratt med å sende over det jeg har av dokumentasjon, sier Edvartsen.

Fisketjønn bekrefter at saken fortsatt er et aktuelt tema hos NFF, og at ønsker å komme til bunns i påstandene begge veier.

Slik som jeg har sagt før har vi en prosess der vi ser på detaljene rundt dette temaet. Dette er alvorlige påstander, så vi bruker den tiden vi trenger. Vi ønsker å komme til bunns i dette for alle parter, sier Fisketjønn.

Barnehage



Siden Edvartsen og ble NFF ble enige om å avslutte dommerkontrakten for 2017 skal det ikke ha manglet på forespørsler til den profilerte toppdommeren. Han har uansett valgt å ikke være tilgjengelig.

- Jeg har til nå fått rundt ti konkrete henvendelser om å dømme ulike kamper og arrangementer, men har valgt å takke nei til alt frem til nå. Nå har jeg tenkt til å begynne å takke ja, sier Edvartsen.

Først på agendaen, og allerede til helgen, står et noe utradisjonelt oppdrag for dommeren som dømte VM-kvalifisering så sent som i mars.

Les mer: Edvartsen debuterer i VM-kvalifiseringen

- Det første jeg har sagt ja til å dømme er en landsomfattende turnering for barnehageansatte førstkommende lørdag på Jorekstad for Fåberg Fotball. Jeg har dømt på Jorekstad tidligere, og har bare gode minner derfra, sier Edvartsen.

Til Nettavisen forteller dommeren at han har takket ja til to andre oppdrag, men at arrangørene har gitt ham munnkruv inntil videre.

- Jeg har tenkt til å dømme så mye som mulig i 2017 uansett nivå, så hvis det er noen som trenger en dommer, så er det bare å ta kontakt, sier Edvartsen, som satser på å være tilbake på toppnivå i 2018-sesongen.

Nettavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med Skeid-trener Tom Nordlie.