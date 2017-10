Svendsen snudde til seier for Hammarby

Den norske spissen scoret to ganger og hadde en målgivende pasning borte mot Sundsvall.

SUNDSVALL - HAMMARBY 1-4:

Sander Svendsen ble kampens store spiller da han scoret to mål, og serverte ytterligere en scoring da Hammarby snudde fra 1-0 til 1-4 søndag kveld.

- Det er alltid godt som spiss og score mål. Det flyter fint nå og det er jeg selvfølgelig veldig takknemlig for, sier Svendsen til Nettavisen.

Selv om han er fornøyd med egen prestasjon, var seieren det viktigste søndag.

- Det viktigste i dag var seier, vi kjemper for hverandre og når man legger ned et sånt arbeid får man som fortjent. Jeg elsker å score mål og det er derfor jeg spiller der jeg gjør. Nå skal vi ta med oss seieren videre, jobbe knallhardt neste uke og avslutte sterkt hjemme mot Halmstad, sier spissen videre.

Snudde kampen



Carlos Moros sendte hjemmelaget Sundsvall i ledelsen mot Hammarby etter 17 minutters spill.

Så våknet norske Sander Svendsen (20).

Nordmannen, som forlot Molde til fordel for Hammarby og svensk fotball i sommerens overgangsvindu, utlignet først til 1-1 like før pause. Svendsen fikk satt hodet mot et innlegg fra tidligere Brann-spiller, Birkir Már Sævarsson, og stanget inn 1-1-målet.

Sju minutter inn i den andre omgangen var Svendsen aktiv igjen.

Moldenseren sendte gjestene i ledelsen med et godt skudd som overlistet Sundsvall-keeper Tommy Naurin.

Etter 68 minutters spill økte Bjørn Paulsen Hammarbys ledelse til 3-1 da han fullførte et effektivt kontringsangrep med å banke ballen forbi Naurin.

Ble liggende



Med ti minutter igjen av kampen ble Svendsen liggende på bakken etter å ha løpt inn i Sebastian Rajalakso. Nordmenn så ut til å ha smerter i brystet, men klarte å komme seg tilbake i spill.

På overtid var Svendsen helt sentral da han serverte Arnór Smárason til 1-4.

Nordmannen er i scoringsform for tiden, for også i forrige kamp ble det to scoringer. Det oppgjøret endte til slutt 3-3 mot Sirius. Siden han ankom Hammarby har det blitt ytterligere to scoringer i Allsvenskan, mot IFK Göteborg og Örebro.

Mats Solheim spilte også hele kampen for Hammarby søndag.

Mest sett siste uken