Svensk gjennombrudd mot Tyskland

For første gang unngikk Sverige tap mot Tyskland i en turneringskamp i fotball for kvinner da det endte 0-0 i EM-sluttspillet i Nederland mandag.

Det er også interessant for Norge, som etter tapet mot Nederland i åpningskampen i praksis kjemper om 2.-plassen i sin gruppe. Det betyr at vinneren av gruppen med Tyskland og Sverige i så fall blir motstander i kvartfinalen.

– I annen omgang hadde vi Sverige der vi ville ha dem, men vi greide ikke å få inn vinnermålet. Jeg vil si til mine spillere at de ikke må henge med hodene, sa Tysklands landslagssjef Steffi Jones.

Hadde Tyskland vunnet mandag, kunne Martin Sjögren begynt å legge speiderrapporter om tyskerne inn blant dem om Belgia og Danmark i sengelektyren i Nederland. Nå er det mer usikkert hvem Norge har utsikt til å møte i kvartfinale: Tyskland, Sverige eller kanskje Russland, som sensasjonelt slo Italia i åpningskampen?

Brøt tapsrekken

Tyskland hadde slått Sverige 10 ganger på rad i turneringssammenheng (tre etter ekstraomganger), men bare én gang med flere enn ett måls margin. Total målscore var 19-7, ifølge UEFA-statistikk.

– Vi gjorde det vi fikk beskjed om, og etter pause ble det veldig bra. I første omgang hadde vi litt for stor respekt, men det ble bra til slutt. Bare avslutningene manglet, men Sverige er et vanskelig lag å møte, og vi var klare for dem, sa stjernen Dzenifer Marozsan.

Tilfreds

– Resultatet er OK slik kampen utviklet seg og måten vi forsvarte oss på. Vi har hatt problemer mot tyskerne tidligere, så jeg er tilfreds, sa Sveriges landslagssjef Pia Sundhage.

– Nå blir kampen mot russerne veldig viktig. Vi tar med oss selvtilliten fra i dag inn i den kampen, og heldigvis har vi noen dager til å forberede oss.

Tyskland hadde over 60 prosent ballbesittelse i mandagens kamp i Breda, der Norge tre dager senere møter Belgia, men maktet ikke å komme til de avgjørende sjansene.

Slutt?

Tyskland har vært gjennom et generasjonsskifte, har ny trener i Steffi Jones, og mange tror at tyskernes rekke med seks EM-titler på rad kommer til å ta slutt i sommer.

Siden Norge ble europamester i 1993 har Tyskland vunnet i 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 og 2013. Norge er slått i finalen to av gangene.

