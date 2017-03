Svensk stjerneskudd fyrer løs mot Hareide: - Hadde ikke hilst på ham om jeg traff ham igjen

ANNONSE

Danmarks landslagssjef Åge Hareide forlot Malmö til fordel for landslagsjobben på den andre siden av Kattegat i desember 2015.

Under Hareides tid tok Malmö ett seriegull, men aller best huskes han kanskje for å ha tatt klubben til gruppespillet i Champions League i to sesonger på rad.

Nordmannen etterlot seg en hel by som var takknemlig for jobben han hadde gjort med fotballaget deres.

Vel, iallfall nesten.

Det finnes i hvert fall én spiller som ikke sitter med takknemlighetsgjeld til Hareide etter Malmö-tiden.

- Ville ikke hilst på ham

23 år gamle Pawel Cibicki debuterte for Malmö allerede for fire år siden, og spilte 21 kamper i Allsvenskan da laget forsvarte seriegullet under Åge Hareide i 2014-sesongen. Han fikk også sju innhopp i Champions League-turneringen.

Men sommeren 2015 havnet han utenfor Hareides førsteellever, og fikk bare én kamp i høstsesongen i Allsvenskan - selv om Malmö tapte kampen om seriegullet for Norrköping, og endte på en skuffende femteplass.

Nå røper Cibicki overfor Aftonbladet at han og Hareide ikke har utvekslet et eneste ord siden 2015.

- Og helt ærlig hadde jeg ikke engang hilst på ham om jeg hadde truffet ham. Sånn er det. Jeg hadde ikke hilst på ham, sier 23-åringen til avisen.

- Hareide løy

Cibicki mener at Hareide løy da nordmannen i et intervju sa at Cibiki og lagkameraten Simon Kroon hadde bedt om å få forlate klubben.

- Når de så tydelig melder at de vil vekk, men ikke til hvilken som helst klubb - og det er jo ikke sånn at Real Madrid står klar, ingen vil jo kjøpe dem - så må man ta det med i betraktningen. Det er et dårlig signal å sende, sa Hareide den gangen, ifølge Sydsvenskan.

Nå slår Cibicki tilbake.

- Det var ikke sånn i det hele tatt. Det er langt ifra sannheten. At han så det i media, får han stå for. Han likte kanskje å snakke mer i media og få frem saker som ikke stemte, for han visste at jeg ikke ville si noe. Men det var absolutt ikke sånn, sier han til Aftonbladet.

- Det ble personlig

Han forteller at både han og Simon Kroon ble sjokkert over å lese om seg selv at de ville bort fra klubben.

- Det var ikke riktig. Han gikk virkelig hardt på meg og Kroon. Det ble personlig mellom oss. Det var kanskje et og annet jeg sa som han ikke likte. Jeg var bare ærlig og sa det som det var, sier Cibicki.

Hva han sa til Hareide, vil han imidlertid ikke fortelle.

- Det blir mellom meg og ham. Det er historie nå.

Cibicks hevn er nok likevel søt. Mens Danmark spilte 0-0 mot Romania på søndag, og allerede er seks poeng bak Polen i VM-kvalifiseringens gruppe E, har Cibicki blitt en nøkkelspiller for både Malmö og Sveriges U21-landslag. Sistnevnte har kvalifisert seg til sommerens U21-EM.

