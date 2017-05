Svensk toppkamp utsatt etter kampfiksingsforsøk

ANNONSE

En AIK-spiller ble tirsdag oppsøkt av en kampfikser med mål om å påvirke resultatet i torsdagens kamp mellom IFK Göteborg og AIK. Spilleren skal ha blitt tilbudt en stor sum penger for å underprestere i bortekampen mot IFK Göteborg.

Det opplyser Sveriges fotballforbund (SvFF) via nettstedet Fogis.se.

- Dette er et veldig alvorlig angrep mot svensk fotball og det kommer vi aldri, aldri til å akseptere, sier generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, ifølge Fogis.se.

Derfor bestemte fotballforbundet seg for å avlyse tirsdagens kamp.

Sveriges fotballforbund ble informert om saken sent onsdag kveld. Politi AIK, IFK Göteborg og Svensk Elitfotboll ble videre informert om hendelsen.

Kan ikke garantere en sikker kamp



Fogis.se skriver videre at politiet har startet undersøkelser av saken.

- Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være sikre og agjøres på sportslig grunnlag. Fra den informasjonen vi har, kan vi ikke garantere at kampen IFK Göteborg - AIK er en sikker kamp, og at den avgjøres på et sportslig grunnlag, sier Sjöstrand videre.

Det er nå opp til de to klubbene i samråd med Svensk Elitfotboll å bli enige om når kampen skal spilles.

Norske Thomas Rogne, Henrik Bjørdal, Benjamin Zalo, og Mikkel «Mix» Diskerud spiller alle for IFK Göteborg.

Tidligere Brann-trener, Rikard Norling, er trener for Stockholm-klubben AIK. IFK Göteborg ledes på sin side av Jørgen Lennartsson.

Støtter avgjørelsen



Björn Eriksson, styreformann i Riksidrottsforbundet, støtter avgjørelsen om å utsette tirsdagens kamp.

- Jeg er glad for at spillerne i AIK har våget å fortelle, og at vi har fått god hjelp av politiet. Dette er et bevis på at samarbeidet fungerer. Politiet har nedsatt en egen aksjonsgruppe, og både spillere og klubben agerte umiddelbart. Da løser vi også problemene raskt, sier Eriksson ifølge Expressen.