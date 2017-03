Svenske senket «norske» Hertha Berlin

ANNONSE

Svensken scoret sitt første mål i Hamburg-trøya etter 77 minutter.

Per Ciljan Skjelbred, Rune Almenning Jarstein og deres lagkamerater kom til Hamburg som store favoritter, men måtte dra poengløse hjem til Berlin.

Begge de to norske spillerne spilte hele kampen for bortelaget.

Hertha tapte terreng til de fire topplagene på tabellen. Fire poeng skiller opp til Hoffenheim på fjerdeplass. Hamburg forblir på sin side på kvalifiseringsplass, fem poeng foran Ingolstadt under nedrykksstreken.

Spøker for europaliga

Eintracht Frankfurt tapte sin fjerde strake kamp i Bundesliga med 1-2 mot Freiburg på hjemmebane. Nå spøker det for europacupfotball neste sesong. Frankfurt ligger to poeng bak Hertha Berlin.

Laget hadde en sterk høstsesong og var nummer tre i serien for bare noen uker siden. Men etter fire strake nederlag melder tysk presse om krisestemning i klubben.

Søndagens kamp mot Freiburg åpnet riktig nok bra da svenske Branimir Hrgota sendte vertene i ledelsen i det 11. minuttet. To mål av Florian Niederlechner, ett i hver omgang, snudde imidlertid kampen for bortelaget, som nå er kun to poeng bak Frankfurt.

Offside

Stemningen på stadion ble neppe bedre av at Niederlechner så ut til å være i offside da han ble spilt igjennom av Vincenzo Grifo og satte inn 2-1-målet.

Frankfurt holder sjetteplassen i ligaen med 35 poeng etter 23 serierunder, men flere utfordrere puster laget i nakken. Foruten Freiburg er Köln to poeng bak, mens Borussia Mönchengladbach har 32 poeng.

