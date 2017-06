Svensson fryktet ikke å bli synderen mot Tsjekkia

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Jonas Svensson var blant Norges beste spillere i lørdagens uavgjortkamp mot Tsjekkia. Backen involverte seg aktivt i Norges offensive spill, og så ut til å ha funnet tonen med Mohamed «Moi» Elyounoussi som spilte høyre ving.

Likevel var en svak inngripen fra Svensson med på å gi Norge en kalddusj.

HØYREBACK: Jonas Svensson startet på den norske høyrebacken i Omar Elabdellaouis fravær.

Etter den gode norske starten, tok Tsjekkia over mer og mer i den første omgangen. Etter 36 minutters spill ble et innlegg slått inn i Norges sekstenmeterfelt. Ballen gikk over hodene til både Tore Reginiussen og Håvard Nordtveit. På bakerste stolpe skulle Svensson passe på Theodor Gebre Selassie, men et øyeblikks konsentrasjonssvikt ga tsjekkeren nok plass til å sende Tsjekkia i ledelsen.

I samtale med Nettavisen etter lørdagens kamp, avviser Svensson at han fryktet å bli synderen etter den svake inngripenen.

- Nei, nå har jeg vært med på dette såpass lenge. I fotball er det ofte en feil av motstanderen som gjør at man scorer. Det er sånn det er. Jeg har vært med for lenge til at jeg bukker under for det. Jeg var fast bestemt på å bare fortsette, og å legge det som hadde skjedd bak meg, forteller høyrebacken til Nettavisen.

Han forteller at det er utfordrende å forsvare seg mot så gode innlegg.

- Det er en ekkel situasjon. Det er et godt innlegg. Hvis Håvard (Nordtveit, red. anm.) får hodet på ballen, så kan det jo hende at han header den i mål. Det er ikke noe tvil om at jeg kan gjøre det bedre. Man må være fokusert og ha oversikt over både mann og ball i slike situasjoner, sier Svensson.

Likte Moi-samarbeidet



På tross av feilskjæret på 1-0-målet, gjennomførte Svensson en god kamp for Norge. Selv peker han på at samarbeidet med Moi på høyrevingen fungerte godt.

- Vi har trent på det offensive spillet, men man må jo ta egne valg underveis i kampene. Der synes jeg at Moi og jeg var flinke og fant godt ut av det. Det varierte litt hvem som tok seg av de forskjellige oppgavene, men vi klarte oss bra, sier Svensson.

Vanligvis har Omar Elabdellaoui et fast grep om høyrebackrollen på landslaget, men i Elabdellaouis skadefravær grep Svensson sjansen.

- Jeg går ut på banen og er meg selv. Jeg liker å være delaktig i det offensive spillet. Der har jeg mange av mine styrker. Det er slikt man får når man bruker meg, fortsetter trønderen.

Ser fram mot Sverige-kampen

Nå venter et par dager med hvile og treningere før det igjen er tid for kamp på Ullevaal-gressmatta.

Da er det Sverige, som fredag stod for en kruttsterk 2-1-seier mot Frankrike, som venter på den andre siden av banen. Kampen er kun en privatlandskamp, men Svensson tror kampen motiverer de norske spillerne, og spesielt landslagssjef Lagerbäck.

- Jeg har aldri før spilt mot Sverige. Det er jo noe spesielt når det er nabolandet. En vil jo gjerne vise dem. Jeg tror nok det betyr litt ekstra for Lars også. Han er jo tross alt svensk, så jeg tror han veldig gjerne vil ha en seier der. Det vil vi spillerne også. Det er viktig for å få en seier og begynne å få godfølelsen nå, sier Svensson.

Norge møter Sverige til dyst på Ullevaal tirsdag klokka 19.45. Kampen kan følges i Nettavisens livesenter.