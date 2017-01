Svensson klar for nederlandsk fotball

ANNONSE

Jonas Svensson (23) har signert for AZ Alkmaar. Den tidligere Rosenborg-spilleren har signert en fire og et halvt-års kontrakt med den nederlandske klubben, opplyser AZ på twitterkontoen sin.

Høyrebacken er den yngste spilleren noensinne til å passere 200 kamper for Rosenborg. Han passerte milepælen i april, 2016. Svensson kommer fra et suksessrikt Rosenborg. Han har vunnet «The Double» Tippeligaen og Cupfinalen to år på rad for trønderne.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye ville gjerne hatt Svensson lenger i klubben, men forstår at han velger å spille i utlandet, ifølge rbk.no.

- Jonas har vært en fantastisk rollemodell i Rosenborg, og gått foran når det gjelder treningsdisiplin, høy moral og profesjonalitet. Sjelden har vi opplevd maken til flott representant for klubben, sier sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye.

- Vi er overbevist om at Alkmaar har fått en spiller de får stor nytte av. Selv om vi gjerne skulle hatt Jonas her lenger, så skjønner vi at klubber utenfor Norge ønsker hans tjenester, når vi ser prestasjonene hans de siste årene.

Svensson har tatt stegene i Rosenborg og utviklet seg for hver sesongen. AZ Alkmaar har lagt merke til Svenssons kvalitet, og bestemt seg for å satse på nordmannen. AZ Alkmaar ligger på femteplass i den nederlandske Æresdivisjonen etter litt over halvspilt sesong. Den nederlandske klubben hentet Markus Henriksen i 2012, før han ble solgt i dette overgangsvinduet til Hull.

Nordmannen har spilt i Rosenborg siden 2009 og står med 231 offisielle kamper for klubben. I Juni 2016 fikk han sin landslagsdebut og har spilt seks kamper Norge. Svensson ble kåret til årets forsvarsspiller i både 2015 og 2016.