Svensson om overgangen til AZ: - Jeg trengte noe nytt

LONDON (Nettavisen): - Egentlig har det gått bedre enn forventet.

Jonas Svensson er blant Norges ferskeste utenlandsproffer. Verdalingen ble solgt fra Rosenborg til nederlandske AZ Alkmaar i januar, og forteller at han har funnet seg godt til rette i sin nye klubb, på tross av den korte tiden.

- Jeg så for meg at jeg ville bruke mer tid, og spille en kamp i ny og ne. Nå har jeg startet tre kamper på rad, og føler meg i god form, sier Jonas Svensson til Nettavisen.

Trønderen er blant spillerne landslagssjef Lars Lagerbäck har valgt å ta med i troppen til treningssamlingen i London og landskampen mot Nord-Irland i Belfast. Det skjer blant annet med bakgrunn i at Svensson har tatt steget fra norsk fotball og Eliteserien til nederlandsk fotball og Æresdivisjonen.

Der har Svensson fått spille fra start i de tre siste kampene for sin nye klubb, AZ Alkmaar.

Han er klar på at nivået i Æresdivisjonen er et hakk opp fra nivået i Eliteserien.

- Det er gode utfordringer. Jeg trengte noe nytt, sier Svensson.

I LONDON: Vegar Eggen Hedenstad t.v sammen med Anders Konradsen og Jonas Svensson t.h. på treningsfeltet mandag før landskampen mot Nord-Irland søndag.

Bor alene

Den tidligere Rosenborg-spilleren forteller at han bor alene i Amsterdam, og at nettopp det har vært den største overgangen for hans del.

- Den største forskjellen har vært livet utenfor fotballen. Jeg hadde alle vennene mine i trondheim og familien like i nærheten av Trondheim. Nå bor jeg alene, så det blir jo et litt annerledes liv, sier Svensson.

Likevel er han klar på at det ikke har vært noe problem så langt.

- Jeg bor jo i Amsterdam, og har nok av venner og familie som har hatt lyst til å komme på besøk. Jeg har ikke helt rukket å kjenne på det å være alene så lenge om gangen, sier han.

Han forteller at det å få ting til å fungere på fotballbanen, hjelper på livet utenfor banen.

- Det hjelper at jeg har fått spille tre kamper på rad. Sportslig har det vært veldig bra så langt, sier han.

- Stemningen har alltid vært bra



På slutten av Per-Mathias Høgmos periode som landslagstrener for Norge, ble det rapportert om dårlig stemning innad i den norske troppen. Svensson kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen, og forteller at ikke så mye har endret seg blant spillerne etter at Lars Lagerbäck tok over jobben som landslagssjef.

- Stemningen i laget har alltid vært bra. Det har jo blitt slått opp at det har vært dårlig stemning og splittelser innad i gruppen, men det har det ikke vært. Så stor forskjell er det ikke.

Noe som derimot har endret seg, er innholdet i treningene.

- Innholdet i treningene er litt annerledes. Det har vært mye taktikk så langt. Det viser at Lars vil sette sitt preg på laget. Det skal være et lag som kjennetegner han. Det er interessant, forteller backen.

Cupfinalen venter



Totalt har det så langt blitt fire seriekamper for Svensson i AZ-trøya, noe som har resultert i at trønderen allerede har pådratt seg tre gule kort.

I begynnelsen av mars satt Svensson på benken da AZ slo Cambuur i semifinalen av den nederlandske cupen.

Dermed venter Vitesse i cupfinalen for Svensson og AZ i slutten av april, noe som kan bety at han sikrer seg sitt første trofé med sin nye klubb, bare få måneder etter klubbyttet.

Før det venter en annen viktig kamp for Svensson når Norge gjester Nord-Irland på søndag.

