Svensson scoret sitt første mål for AZ

Verdalingen Jonas Svensson (24) bidro til at AZ Alkmaar sikret avansement i den nederlandske cupen.

Den tidligere Rosenborg-spilleren fastsatte sluttresultatet til 4-0 da han satte ballen i mål et kvarter før slutt i torsdagens bortemøte med Almere City.

- Gjorde som målsniker gjør

Svensson kom på et fint løp på høyresiden, fikk ballen i boksen og satte inn sin første scoring for klubben med en kontant avslutning fra ti meter.

- Jeg kom på et langt løp fra høyrebacken og la den mellom beina på keeper, som målsniker gjør, sier han med et glis til Nettavisen torsdag kveld.

Her kan du se scoringen (ekstern lenke).

Han er ikke bortskjemt med nettkjenninger gjennom karrieren. På 157 eliteseriekamper for Rosenborg stoppet det på 11 scoringer. Nå har han også åpnet kontoen i Nederland.

Både Svensson og Fredrik Midtsjø spilte hele kampen for det nederlandske storlaget. Svensson forteller at laget satser tungt på cupen denne sesongen.

- Det er alltid tøft i de første rundene i cupen, men vi gjorde et solid stykke arbeid. Vi spilte cupfinale med en fantastisk ramme i fjor og vil gjerne oppleve det igjen, derfor er cupen viktig for oss, sier han til Nettavisen.

Gode nordmenn

Svensson har for lengst blitt en viktig del av laget som etter ni runder ligger på sjetteplass i Eredivisie.

Verdalingen, som har kapret høyrebacken foran Omar Elabdellaoui de siste landskampene, har startet samtlige ni runder for AZ i serien så langt denne sesongen.

Også Midtsjø virker å ha gjort et solid inntrykk i sine første måneder i Nederland. Midtbanespilleren har startet de to siste kampene for AZ - og klubben har vunnet begge.

Nå er de altså også videre til tredje runde i cupen. Martin Ødegaard og Morten Thorsby ble for øvrig slått ut etter å ha tapt 1-2 mot Willem II onsdag kveld.

Svensson har spilt for AZ siden januar. Nettavisen kåret ham til årets spiller i Eliteserien forrige sesong.

