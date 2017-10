Tabbe kan koste Lyn opprykk til 2. divisjon

Lyn Toppfotball risikerer straff for ulovlig bruk av spiller.

Juridisk avdeling i Norges Fotballforbund har tatt kontakt med Lyn Toppfotball og bedt om full redegjørelse for bruk av en spilleren Oskar Hansen som har spilt kamp uten å være spilleberettiget.

Nå risikerer Lyn poengtrekk og dermed kan opprykket til 2. divisjon være i fare.

Styreleder i Lyn Toppfotball, Petter Sætherbakken, forteller til Nettavisen at de ikke ønsker å kommentere saken.

- Vi har ikke noen kommentar akkurat nå. Saken er til behandling, sier Sætherbakken til Nettavisen.

Han viser imidlertid til en melding på klubbens hjemmeside hvor de bekrefter at de har sendt en redegjørelse til NFF.

NFF bekrefter protest



Også NFF er sparsommelige med sine opplysninger om saken.

- Vi bekrefter å ha mottatt en protest på Lyns kamp mot Ready angående en ikke-spillerberettiget spiller og har bedt Lyn om en redegjørelse, forteller kommunikasjonsrådgiver i NFF, Christer Madsen, til Nettavisen.

- Hva som skjer videre blir avgjort av doms- og sanksjonsutvalget. Utover det vil vi ikke spekulere i eventuell straff, forklarer Madsen.

NFF vil ikke avsløre hvem som la inn protesten mot Lyn.

Supporterne reagerer

Styreleder i Lyns supporterklubb Bastionen, Cecilie Halseth, er skuffet over at klubben ikke har orden på hvem som kan spille.

- Det er klønete å ikke klare å holde styr på kort og karantener, det er en enkel regel å forholde seg til, og det burde aldri skje. Likevel har det også skjedd NFF og landslaget, så det kan vel skje de beste, sier Halseth til Nettavisen.

Hun mener det vil være en skandale dersom opprykket nå glipper.

- Lyn har jobbet hardt i år, noe annet enn opprykk vil være en skandale, særlig om det er dette som skal avgjøre. Vi har fortsatt dette i våre hender, så vi får fokusere på å støtte gutta så vi vinner resten av kampene våre, da rykker vi opp uten hjelp fra andre. Dette skal vi klare, forteller en offensiv Halseth.

Tre gule kort



Det var i Lyns kamp mot Ready på Bislett 17. september at Oskar Hansen var på banen for hjemmelaget uten at han var spillerberettiget.

Hansen skulle egentlig stått over kampen med karantene ettersom han hadde pådratt seg tre gule kort. To av kortene pådro seg som Lyn-spiller, men Hansen som signerte for Oslo-klubben i sommer, fikk også gult kort da han spilte for Follo tidligere i sesongen.

Lyn vant kampen mot Ready 3-2, men kan nå risikere å miste de tre poengene. Det har i hvert fall vært konsekvensen i lignende saker.

NFF fikk blant annet selv erfare dette da Kristoffer Ajer tidligere i år spilte for det norske U21-landslaget mot Kosovo. Ajer skulle egentlig ha stått over kampen med karantene, men var likevel på banen for Norge.

Det resulterte i poengtrekk for det norske U21-landslaget.

Tre lag kjemper om seieren



Skulle det samme skje med Lyn vil opprykket til 2. divisjon være i fare.

Lyn leder for øyeblikket avdeling 2 i 3. divisjon med sine 58 poeng, men kun tre poeng bak ligger Eidsvold Turn. Stabæk 2 jager også opprykk og befinner seg for øyeblikket på 3. plass med 54 poeng.

Både Lyn og Stabæk 2 har tre kamper igjen å spille, mens Eidsvold Turn har kun to kamper igjen. Skulle imidlertid Lyn få poengtrekk vil det bli en svært jevn kamp om seieren i avdelingen.

Lang reise

Et opprykk til 2. divisjon vil være en sårt tiltrengt opptur for Oslo-klubben. Lyn gikk i 2010 konkurs og måtte i 2011 spille i 4. divisjonen.

Siden den gangen har klubben kjempet en lang kamp for å komme seg tilbake på øverste nivå i norsk fotball.

Lyn kunne glede seg over opprykk til 2. divisjon i 2013, men rykket ned igjen til 3. divisjon i 2015. To år senere lever altså igjen drømmen om et nytt opprykk for Oslo-klubben.

Lyn spiller søndag kveld hjemme mot Lillehammer på Bislett klokken 18.00.

