Tap for Elyounoussi i seriepremieren

Mohamed Elyounoussis Basel tapte 0-2 i toppoppgjøret mot Young Boys i seriepremieren i sveitsisk eliteserie lørdag.

Elyounoussi spådde på forhånd en tøff kamp mellom forrige sesongs nummer én (Basel) og to på tabellen.

– Young Boys blir en tøff start. Vi tok bare 4 av 12 mulige poeng mot dem i fjor. De har litt overtaket på oss, egentlig. Det blir tøft, spesielt i den varmen som er her nede. Det har vært over 30 grader, og det er meldt like varmt lørdag. Vi kan sette standarden med en gang og sette dem på plass, sa dribleren til NTB før helgen.

Basel, med Elyounoussi fra start, klarte imidlertid ikke å sette Young Boys på plass. Etter en målløs første omgang sendte Yoric Ravet hjemmelaget i ledelsen etter 58 minutter. Miralem Sulejmani fastsatte sluttresultatet til 2-0 ti minutter før slutt.

Elyounoussi kom til Basel i 2016-sesongen. 22-åringen noterte seg for ti mål og 13 assist i Basel-debuten. Lørdag kom han kun i dommerens bok da han pådro seg et gult kort i det 32. minutt. Han ble så tatt av banen etter 68 minutter.

(©NTB)