Telegraph: - Morata er enig med United

Den engelske avisen Telegraph melder fredag ettermiddag at spissen Alvaro Morata skal være enig med Manchester United om en avtale.

Spanjolen skal stå høyt på ønskelisten til manager José Mourinho og nå kan det se ut til at en overgang er et steg nærmere å bli sluttført.

United og Real Madrid skal imidlertid ikke være enig om en overgangssum og partene må fortsatt forhandle om dette.

Planen er at Morata skal erstatte Zlatan Ibrahimovic, som etter alle solemerker kommer til å bli frigitt av United innen kort tid.

Manchester United skal allerede ha fått et bud på rundt 52,3 millioner pund avslått fra Real Madrid for spissen, skriver Telegraph videre.

United planlegger nå å øke dette budet til 60 millioner pund.

Telegraph skriver videre at Morata skal ha fortalt venner og familie at han ser for seg å spille for Old Trafford-klubben den kommende sesongen.

Spissen har slitt med fast spilletid i Real Madrid, men ser for seg å bli et klart førstevalg i den engelske Premier League-klubben.

Det er viktig for Morata, med tanke på neste års VM i Russland.

Mourinho skal også ha vurdert å ta opp kampen med Chelsea for Evertons Romelu Lukaku, men belgieren ønsker seg helst tilbake til London.

Derfor er Morata nå førsteprioritet for manageren, skriver Telegraph.

Alvaro Morata er et produkt av Real Madrids ungdomsakademi, men har også vært innom Atletico Madrid og Getafe på akademinivå.

Som seniorspiller har han vært i Real Madrid og Juventus.

Denne sesongen scoret han 15 ligamål for laget som vant La Liga og bidro med tre mål på ni kamper i Champions League, som klubben også vant.

